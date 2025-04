Miley Cyrus: una diva in passerella

Miley Cyrus ha recentemente fatto vibrare le strade di Parigi con il suo stile audace e innovativo, trasformando ogni angolo della città in una passerella personale. Con quattro cambi d’abito in un solo giorno, la popstar ha dimostrato di essere non solo una cantante di successo, ma anche un’icona di moda capace di anticipare le tendenze. La sua presenza a Parigi non è stata solo un’opportunità per promuovere il suo nuovo album, “Something Beautiful”, ma anche un vero e proprio manifesto di stile che ha catturato l’attenzione di fan e critici.

Un mix di eleganza e audacia

Durante la sua settimana parigina, Miley ha sfoggiato una serie di outfit che hanno mescolato eleganza e audacia. Iniziando la giornata con un trench coat in denim firmato Alaïa, ha dimostrato come un capo classico possa essere reinventato. Questo abito, lungo fino alle caviglie e scolpito come un vestito da sera, è stato abbinato a un body nero strapless e décolleté a punta, creando un look minimalista ma d’impatto. Gli occhiali da sole oversize e i capelli raccolti in uno chignon ultra sleek hanno completato l’outfit, rendendola pronta per una sfilata improvvisata nel cuore del Marais.

Un viaggio tra stili e tendenze

Non solo denim: Miley ha cambiato registro con un audace ensemble firmato Mugler, indossando un corsetto nero in velluto abbinato a pantaloni a righe sottili. Questo look, che unisce rigore e seduzione, ha trasformato ogni angolo di Saint-Germain-des-Prés in un set fotografico. Con un long dress avorio di Hermès, caratterizzato da una scollatura profonda e dettagli couture, ha mostrato la sua versatilità, passando da un look gotico a uno più etereo e primaverile. Infine, per la serata, ha scelto un total black con un cappotto scultoreo di Alaïa, evocando un’allure misteriosa e sofisticata.

Un’icona di stile contemporaneo

La settimana di Miley a Parigi è stata un vero e proprio trionfo di stile. Ogni outfit raccontava una storia, mescolando influenze classiche e contemporanee. Dai mini abiti off-the-shoulder agli ensemble burgundy di Bottega Veneta, ogni scelta di moda ha dimostrato la sua capacità di giocare con le tendenze, mantenendo sempre un tocco personale. Con il suo carisma e la sua energia, Miley ha saputo conquistare il pubblico, dimostrando che la moda è un’espressione di sé e un modo per comunicare senza parole.