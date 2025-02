Un evento atteso da tutti gli appassionati di moda

La Milano Fashion Week 2025, che si svolgerà dal 25 febbraio al 3 marzo, promette di essere un evento straordinario, ricco di sfilate, presentazioni e momenti indimenticabili. Con un calendario che include 54 sfilate fisiche e 5 digitali, la città si prepara a ospitare i nomi più influenti del panorama fashion internazionale. Questa edizione non è solo un’opportunità per scoprire le nuove collezioni Autunno/Inverno 2025-26, ma anche un momento di celebrazione per marchi storici e nuovi talenti.

Debutti e celebrazioni: un mix di tradizione e innovazione

Il 25 febbraio segnerà l’apertura della settimana con la sfilata di Gucci, che presenterà una collezione co-ed, unendo le linee uomo e donna in un’unica visione. Questa scelta, voluta dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno, riflette un approccio moderno e sensuale. Ma non è solo Gucci a far parlare di sé: il debutto di Lorenzo Serafini alla direzione creativa di Alberta Ferretti rappresenta un altro momento cruciale, promettendo un linguaggio stilistico etereo e contemporaneo.

Nuovi talenti e ritorni attesi

Tra le novità più attese, il giovane designer Francesco Murano, che ha già conquistato celebrità come Beyoncé e Zendaya, presenterà la sua prima collezione ufficiale. Con un mix di geometrie scultoree e riferimenti alla cultura classica, Murano si sta affermando come uno dei nomi più promettenti della moda contemporanea. Anche Susan Fang tornerà in passerella, sostenuta da Dolce & Gabbana, con il suo universo di trasparenze e silhouette innovative.

Feste e anniversari: un tributo alla storia della moda

Non mancheranno le celebrazioni: Fendi festeggerà il suo centenario con una sfilata che promette di mescolare passato e futuro, mentre Dsquared2 celebrerà i suoi 30 anni con una collezione provocatoria. Anche K-Way festeggerà 60 anni di innovazione nel settore dell’outerwear, presentando una collezione che reinventa il concetto di abbigliamento funzionale e stiloso. Milano, in quei giorni, sarà un vero e proprio fermento di eventi, con iniziative che andranno oltre le passerelle, coinvolgendo la città e i suoi abitanti.