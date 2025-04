Un viaggio tra luce e acqua

La Milano Design Week 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del design e dell’arte. Tra le installazioni più affascinanti, spicca Luce Materia Acqua, un’opera che si svolge all’interno di Palazzo Galloni, un antico edificio che si affaccia sul suggestivo Naviglio Grande. Questo spazio, dal 7 al 13 aprile, diventa un palcoscenico per un’esperienza multisensoriale, dove la luce si mescola con l’acqua, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Palazzo Galloni: un luogo ricco di storia

Palazzo Galloni, risalente al XVII secolo, non è solo un luogo di grande bellezza architettonica, ma anche un centro culturale che ospita il Centro dell’Incisione. La sua posizione strategica nel cuore dei Navigli lo rende un punto di riferimento per turisti e milanesi, attratti dalla movida e dalla gastronomia locale. Durante la Milano Design Week, la facciata dell’edificio si trasforma grazie a un’illuminazione architetturale innovativa, che utilizza il tessuto tecnico i-Mesh, un materiale sostenibile e personalizzabile, per amplificare l’effetto visivo dell’acqua che scorre.

Un palinsesto di eventi e installazioni

Il tema di quest’edizione, Canale A Colori, esplora le interconnessioni tra architettura, design e arti applicate. La mostra Architetture d’Acqua, realizzata dal Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, offre un’analisi visiva attraverso le fotografie di Marco Introini. Queste immagini, insieme ad altre installazioni, invitano i visitatori a riflettere sulla relazione tra l’acqua e l’architettura, stimolando un dialogo tra passato e presente. L’evento si propone non solo come una vetrina di creatività, ma anche come un’opportunità per approfondire temi di sostenibilità e innovazione.

Un’esperienza da non perdere

La Milano Design Week 2025 rappresenta un’occasione unica per immergersi in un mondo di idee e suggestioni. L’installazione Luce Materia Acqua non è solo un’esperienza visiva, ma un invito a esplorare le emozioni e le connessioni che l’arte e il design possono evocare. Con eventi, workshop e mostre, Palazzo Galloni si trasforma in un epicentro di cultura e creatività, dove ogni visitatore può trovare ispirazione e riflessione. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza straordinaria nel cuore di Milano.