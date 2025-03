Un look elegante e senza tempo ispirato al suo abito Christian Dior per brillare come una star.

Un’acconciatura da red carpet

Mikey Madison ha catturato l’attenzione durante la 97esima edizione degli Academy Awards, non solo per la sua vittoria come Migliore Attrice per il film “Anora”, ma anche per il suo splendido updo. La giovane attrice, 25 anni, ha sfoggiato un elegante chignon alto, ispirato al suo abito Christian Dior, che ha fatto girare molte teste sul tappeto rosso. Ma come possiamo ricreare questo look da star a casa nostra?

I segreti del hairstyling

Secondo la hairstylist Rena Calhoun, l’acconciatura di Madison è stata progettata per essere elegante e senza tempo, ma anche semplice. “Volevo incorporare il fiocco presente al centro dell’abito nei dettagli strutturali dei capelli”, ha dichiarato Calhoun. Per ottenere questo look, ha utilizzato alcuni prodotti chiave. Inizialmente, ha applicato l’Bumble and Bumble Hairdresser’s Invisible Oil per idratare e proteggere i capelli. Questo passaggio è fondamentale per garantire che i capelli siano pronti per l’acconciatura.

Passaggi per un updo perfetto

Una volta preparati i capelli, Calhoun ha utilizzato il Shark FlexFusion per asciugare i capelli, prima di passare all’attacco per una finitura liscia. “Lavorare in sezioni di 2×2 pollici rende l’asciugatura molto più semplice”, ha spiegato. Dopo aver applicato un ulteriore strato di protettore per capelli e un po’ di Bumble and Bumble Dryspun Texture Spray, ha iniziato a modellare l’acconciatura. Il trucco, secondo Calhoun, è quello di torcere i capelli e utilizzare una generosa quantità di lacca per fissare il look mentre si lavora. Questo aiuta a creare la forma del fiocco desiderato.

Il tocco finale

Una volta soddisfatta della struttura, Calhoun ha fissato il tutto con un’ultima spruzzata di lacca, utilizzando il diffusore del suo Shark FlexFusion per garantire che tutto rimanesse in ordine per tutta la notte. L’acconciatura di Mikey Madison non è stata solo un successo sul tappeto rosso, ma ha anche ispirato molte donne a provare a ricreare questo look elegante e sofisticato. Con i giusti prodotti e un po’ di pazienza, anche noi possiamo sentirci come delle vere star.