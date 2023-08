I migliori tagli dell’autunno 2023, per chi ha i capelli bianchi: se siete interessate a saperne di più, magari per poter far risaltare al meglio le vostre chiome, quelle delle mamme e delle amiche, allora in questo articolo troverete tanti utili consigli per i migliori trend di stagione. Dunque, scopriamo insieme quali sono i tagli giusti secondo la moda fall 2023, per i capelli bianchi!

Autunno 2023, i migliori tagli per i capelli bianchi

Chi l’ha detto che la bellezza, necessita di tinte, colpi di sole e schiariture? Una donna matura, può essere bellissima ed elegante, anche con una chioma total white! A patto che i capelli siano curati, ben idratati, e che si possa sempre sfoggiare un bel taglio fresco. E allora, la moda autunno 2023, propone tanti tagli di tendenza per chi vuole mostrare al mondo i suoi capelli bianchi, e farlo al meglio. Vediamo quindi, quali potrebbero essere le principali proposte, per un taglio perfetto, per capelli non solo bianchi neve, ma anche sale e pepe, o grigi.

Pixie cut: Intramontabile, perfetto per chi ha lineamenti regolari, occhi grandi e labbra carnose. Questo taglio cortissimo si addice davvero bene a chi vuole portare i propri capelli al naturale: infatti, regala volume in caso di chiome diradate o indebolite. Inoltre, creando un gioco di texture e di livelli, dona movimento al viso, pur mantenendosi davvero molto elegante .

Bob e long bob: Uno dei tagli più alla moda, per l'anno 2023, e quindi anche per l'autunno! Ideale per chi ha un viso lungo, affusolato, in realtà sta bene a tutte, chiome bianche incluse! L'unico consiglio che gli hairstylist si sentono di fare, è quello di curare davvero molto i capelli. Infatti, anche se corti e bianchi, i capelli devono presentarsi in piena salute: no quindi ad effetto crespo, paglia e doppie punte.

Taglio corto asimmetrico: Molto simili al long bob, ma con frangia o ciuffo scalati. Il taglio in questione, più lungo davanti, lasciando scoperta la nuca è anche molto elegante e sensuale, iperfemminile anche quando i capelli sono grigi o bianchi. Anche in questo caso, però, sarà importante sfoggiare un liscio curato, ed evitare il crespo.

Taglio lungo e riccio: E se si hanno i capelli ricci o mossi? Niente paura, c'è il taglio perfetto anche per voi. Infatti, i capelli ricci, che mostrano il loro aspetto migliore da lunghi, potranno essere leggermente scalati sulle spalle per ottenere sfaccettature luminose. E se portati al naturale, i capelli ricci sono anche molto femminili e di tendenza!

Ma come abbinare un taglio di tendenza ad un make up d’effetto, se si hanno i capelli bianchi? Vediamolo insieme nel prossimo paragrafo!

Il make-up perfetto da abbinare ai capelli bianchi

Il make-up perfetto? Quello naturale! Il make-up no make-up, in questo caso specifico, sarà quello assolutamente vincente. Infatti, fondotinta e correttore dovranno essere sapientemente dosati e sfumati, mentre per gli occhi, saranno certamente da preferire colori neutri e delicati, come il marrone, il rame, il beige. No invece, a toni troppo forti come il turchese o il verde, che appesantiscono lo sguardo e regalano qualche anno in più.

E per le labbra? In tal caso, la scelta è di sicuro più libera: dal classico rosso al rosa indiano, meglio se cremosi e non troppo opachi per non seccare le labbra. No invece, ai gloss e ai lucidalabbra a specchio, da lasciare alle giovanissime.

Vi sono piaciuti questi consigli per ringiovanire il look di capelli bianchi e grigi? Buon autunno a tutte!