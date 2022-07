Migliori ballerine per l’estate 2022

Le ballerine sono una tendenza dell’estate 2022. Colorate, comode e sempre alla moda, riescono ad adattarsi bene a qualsiasi outfit, dal look casual a quello più elegante.

Ballerine per l’estate 2022

Con l’estate e il caldo insopportabile, l’unica soluzione plausibile sembra essere quella di indossare sandali e infradito.

In realtà, ci sono altri tipi di scarpe che sono sicuramente una tendenza dell’estate, come le ballerine. Una tipologia di scarpe che non passa mai di moda e che torna sempre ad essere scelta durante l’estate, grazie anche alla sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di outfit, da quelli più casual a quelli più eleganti. Le ballerine sono un’ottima scelta in ogni occasione, dalle vacanze estive al look da sfoggiare al lavoro.

Sia per il giorno che per la sera, un paio di ballerine è sempre molto utile, indipendentemente dal vestito indossato. Le décolletée piatte, con il cinturino alla caviglia, i lacci o le applicazioni a gioiello, sono tra le scarpe più comode e versatili, sempre più scelte dalle donne in diverse occasioni. Riescono a non essere mai fuori luogo, perfette per ogni outfit. Si tratta sicuramente di un ottimo investimento in tempo di saldi, perché si possono indossare fino ad autunno inoltrato, anche quando bisognerà salutare i tanto amati sandali che ci hanno fatto compagnia per tutta l’estate.

Ballerine: come abbinarle

Con cosa si possono indossare le ballerine? Una domanda lecita, la cui risposta è decisamene molto semplice. È quasi impossibile pensare che possiate avere qualche dubbio in questo senso, anche perché le ballerine stanno davvero bene con qualsiasi outfit. Esistono, però, dei consigli utili da poter seguire. Il modello slingbak, piatte, a punta e con il laccetto dietro, stanno bene con le gonne a pieghe e con gli outfit più femminili. Le ballerine strappy, ovvero quelle con il cinturino, si abbinano molto bene ai completi e ai pantaloni maschili. Le ballerine con i lacci alla schiava sono perfette con gli abiti midi. Se volete indossare i cropped jeans allora potete provare le flat shoes con qualche dettaglio bijoux. Ne esistono tante tipologie, con dettagli gioiello davvero molto belli. Ricordatevi che le ballerine possono essere tranquillamente indossate anche in città, nella vostra quotidianità, e non solo in vacanza. Molte donne le indossano sul lavoro o per un pomeriggio di shopping. Sono sempre comode e alla moda e ovviamente non devono mancare nella valigia per le vacanze.

Le migliori ballerine

Le ballerine sono le compagne perfette per quest’estate, in grado di dare un tocco di colore e di armonia a qualsiasi outfit scelto per l’occasione. Ne esistono moltissimi tipi, come in pelle scamosciata, in satin, a effetto intrecciato e in stampa floreale. Potete scegliere in diversi colori, magari con qualche gioiello applicato, o con qualche dettaglio che le renda originali. Le ballerine della stagione sono tantissime, tutte diverse, con dettagli unici. Dalle classiche nelle nuance neutre, dall’avorio al cuore, a quelle più moderne nei toni pastello, come ad esempio il lilla. Per i look da sera ci sono le ballerine rosse e i dettagli metal, che creano un effetto davvero molto elegante. Poi ci sono anche i modelli più originali e creativi, con tagli inaspettati, come in alcuni modelli di Emporio Armani. In questo modo riuscirete ad ottenere un look personalizzato e anche più ironico e divertente.