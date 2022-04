La cantante Mietta è la famosa interprete di alcune delle canzoni più conosciute della musica italiana, tra le quali anche la famosa “Vattene amore” cantata con Amedeo Minghi. La poliedrica Daniela Miglietta è in realtà anche un’attrice, doppiatrice e scrittrice di successo.

Mietta oggi: chi è

Mietta, all’anagrafe Daniela Miglietta, nasce il 12 novembre del 1969 a Taranto, in Puglia. Non tutti sono a conoscenza del fatto che il suo nome d’arte “Mietta” le è stato imposto dal suo produttore Claudio Mattone, che lo trovava un appellativo più riconoscibile per il pubblico. Daniela scopre la passione per il canto e per la musica negli anni del liceo, associando anche la passione per la recitazione.

Appena maggiorenne partecipa al suo primo concorso canoro: da li a breve persegue la passione per la musica che la porta al Festival di Sanremo nel 1988, con il brano “Sogno“, che non riscosse troppo successo. L’anno dopo, tuttavia, vince la categoria “Nuove voci” con “Canzoni” che conquista pubblico e critica. Seguiranno altre 6 partecipazioni al Festival più importante della canzone italiana. Mietta sarà interprete di canzoni del calibro di “Vattene Amore”, “Figli di chi” o “Baciami adesso”.

All’attività di cantante, la poliedrica Mietta associa anche la carriera da attrice. L’esordio nel cinema avviene nel 1997 con “La piovra 8 – Lo scandalo” di Giacomo Battiato, recitando al fianco di Luca Zingaretti e Raoul Bova. Seguiranno poi “L’ispettore Giusti”, regia di Sergio Martino (1999); “Donne di mafia”, regia di Giuseppe Ferrara (2001); “Joy – Scherzi di gioia”, regia di Adriano Wajskol (2002) oppure “La fuga”, regia di Stefano Calvagna (2016) e l’ultimo “Stato di ebbrezza”, regia di Luca Biglione (2018).

Mietta è anche una doppiatrice: è sua la voce di Esmeralda nel popolare cartone animato Disney “Il Gobbo di Notre-Dame”.

Durante la sua carriera, la cantante si mette in gioco partecipando a diversi talent show a tema musicale, come “Music Farm”, “Tale e quale show”, “I migliori Anni” e “Star Academy”. Non solo, si propone anche come scrittrice, firmando due romanzi: “L’albero delle giuggiole” e “Tra l’acqua e l’olio“.

Vita privata

La cantante è stata legata per tanti anni al collega e attore Brando Giorgi, protagonista di diverse soap opera come “Vivere”, in cui interpretava Roberto oppure “Centovetrine” nel ruolo di Thomas. In seguito alla rottura con Brando conosce il chitarrista Daniele Tagliapietra. Nel 2010 è incinta del primo figlio Francesco Ian. La relazione finisce poco dopo la sua nascita e al momento Mietta è single.