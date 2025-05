Scopri come la showgirl svizzera si prepara per l'Eurovision con stile e passione.

Il fascino di Michelle Hunziker a Milano

Michelle Hunziker, la celebre showgirl svizzera, è recentemente stata avvistata nel cuore di Milano, mentre si dirigeva verso la maison di moda Armani per una prova abiti. La sua presenza nel capoluogo lombardo non è solo un segno del suo amore per la moda italiana, ma anche un chiaro indizio di quanto la Hunziker tenga a presentarsi al meglio per un evento di grande importanza come l’Eurovision Song Contest.

Un sogno che diventa realtà

La finale dell’Eurovision, che si terrà sabato 17 maggio e sarà trasmessa su Rai1, rappresenta per Michelle un traguardo significativo. Grazie a una deroga concessa da Mediaset, la showgirl avrà l’onore di condurre la kermesse musicale, un sogno che ha coltivato a lungo. La sua passione per la musica e la cultura italiana si riflette nel suo entusiasmo per l’evento, dove avrà l’opportunità di mostrare al mondo il suo talento e il suo stile unico.

La moda come espressione di sé

Michelle non ha mai nascosto il suo amore per gli stilisti italiani, e gli outfit che indosserà durante l’Eurovision saranno, senza dubbio, ‘Made in Italy’. La sua scelta di abiti non è solo una questione di estetica, ma anche un modo per esprimere la sua identità e il suo legame con il Bel Paese. La Hunziker ha dichiarato di sentirsi molto vicina a Lucio Corsi, un cantautore italiano che ha colpito il suo cuore con la canzone “Volevo essere un duro”. Queste parole risuonano profondamente in lei, riflettendo la sua forza e la sua vulnerabilità.

La vita familiare e il ruolo di nonna

Oltre alla sua carriera, Michelle è anche una nonna giovane e orgogliosa. La sua vita familiare è arricchita dalla presenza di Cesare, il nipote avuto dalla figlia Aurora, nata dalla sua relazione con Eros Ramazzotti. Michelle ha descritto l’esperienza di essere nonna come “meravigliosa”, sottolineando l’importanza della continuità e del valore della famiglia. I rapporti con Eros sono ottimi, e la Hunziker ha già prenotato i biglietti per assistere alla prima del tour del suo ex marito ad Amsterdam, dimostrando che, nonostante le sfide, l’amore per la famiglia rimane al centro della sua vita.