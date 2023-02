Il Re del pop tornerà a vivere in un nuovo ed esilarante film che lo racconta: a interpretare il grande Michael Jacskon ci sarà il nipote Jaafar Jackson, figlio del fratello di Michael.

La notizia del nuovo film ha già fatto il giro del mondo e non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Michael: il nuovo biopic dedicato al Re del pop

Il nuovo film dedicato a Michael Jackson sarà diretto dal regista Antoine Fuqua (Training day) e si chiamerà proprio Michael, in onore del nome del king of pop.

Dopo una ricerca letteralmente mondiale per trovare il giusto interprete, alla fine la soluzione era di casa. Sarà proprio il nipote di Michael Jackson, Jaafar Jackson, a interpretare il grande artista. Il giovane nipote, 26 anni, ha ottenuto il ruolo principale nel film: si tratta del secondogenito di Jarmine Jackson, uno dei fratelli maggiori della popstar, anche lui cantautore e membro dei super noti Jackson Five.

Jaafar incarna mio figlio. È così meraviglioso vederlo portare avanti l’eredità dei Jackson di intrattenitori e artisti […]

Queste le parole della mamma di Michael Jackson, nonna di Jaafar Jackson.

Quando esce il film su Michael Jackson?

Le riprese del nuovo biopic su Michael Jackson iniziano proprio nel 2023, quindi si presume che l’uscita ufficiale del film ci sarà verso il 2024, inizio 2025.

L’attesa è ancora un po’ lunga, ma il pubblico ha la certezza di potere rivedere – e soprattutto risentire – la voce di uno degli artisti più amati al mondo.

Michael: la trama del biopic su Michael Jackson

Il nuovo film dedicato al Re del pop racconterà la vita di Michael Jackson, partendo dagli esordi di carriera fino ad arrivare al successo mondiale, ma non solo. Michael, infatti, toccherà anche alcuni punti più intimi della vita del cantante, come il matrimonio finito male con Lisa Marie Presley e anche la nascita dei suoi tre figli. Il biopic toccherà anche il tragico momento della morte dell’artista, purtroppo arrivata prematuramente nel 2009 a causa di un arresto cardiaco per un mix di sedativi. L’artista aveva solamente 50 anni.

Ancora non è chiaro se il biopic toccherà anche tutti quei temi “scomodi” per il cantante, come le accuse di abusi sessuali su minori nate soprattutto dopo la morte di Michael Jackson.

La sceneggiatura di Michael è stata affidata a John Logan, mentre la pellicola sarà prodotta da Graham King, mostratosi realmente entusiasta della scelta dell’attore e del suo conseguente lavoro.

Jaafar Jackson: da nipote del Re del pop a Re del pop

Ho incontrato Jaafar più di due anni fa e sono rimasto sbalordito dal modo in cui personifica organicamente lo spirito e la personalità di Michael. Era qualcosa di così potente che anche dopo aver condotto una ricerca in tutto il mondo, era chiaro che era l’unica persona che avrebbe potuto ottenere questo ruolo.

Così ha parlato Graham King in riferimento a Jaafar Jackson, alle prese con la sua prima vera grande esperienza cinematografica. Per lui vestire i panni dello zio è qualcosa di indescrivibile e si è sin da subito mostrato entusiasta del progetto, oltre che enormemente emozionato.

Ancora non particolarmente famoso, il nipote della popstar ha un sogno nel cassetto: diventare anch’egli una popstar mondiale proprio come lo zio Michael. Questa interpretazione sarà per lui importantissima e il pubblico non vede l’ora di rivivere le emozioni che il grande Re del pop ha lasciato in tutto il mondo.