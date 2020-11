Per dimagrire e perdere peso in modo soddisfacente e con ottimi risultati, oltre a seguire una dieta, è anche importante avere un metodo, un programma che sia ben stabilito. Il metodo Bianchini aiuta a perdere peso in modo sano. Vediamo in cosa consiste e i benefici.

Metodo bianchini dieta

Per poter eliminare i chili di troppo ed essere in forma, si consiglia di seguire una dieta che sia equilibrata e ben bilanciata. Il metodo Bianchini è un tipo di dieta e regime alimentare che aiuta a eliminare le adiposità senza stress, sforzi o particolari rinunce. Si tratta di una metodologia che prende il nome da Paolo Bianchini, appunto, un esperto in questo settore dell’alimentazione.

Un professionista del settore la cui passione per la biochimica del cibo comincia in adolescenza e che ha deciso di applicare quei principi che ha studiato su se stesso, dal momento che ha sempre lottato con i chili di troppo, con risultati davvero ottimi ed efficaci ai fini del dimagrimento. Il metodo Bianchini fa affidamento ai vari principi della biochimica alimentare e alle combinazioni dei vari cibi per poter dimagrire in modo efficiente.

In base a questa metodologia, gli alimenti cambiano da un soggetto all’altro e sono scelti in base alla conoscenza del proprio corpo e sono personalizzati per ognuno in modo che si possano ottenere importanti risultati. Grazie al metodo Bianchini, lo stile alimentare ha influenze e impatti sua sulla sfera ormonale che il sistema immunitario apportando vari benefici.

Secondo questo metodo, non bisogna pesare i vari alimenti né contare le calorie. Sono ammessi qualunque tipo di cottura. I condimenti sono liberi e non è necessario praticare attività fisica. Ovviamente alcuni alimenti, quali bevande, caffè d’orzo, latticini e anche sale e zucchero vanno ridotti. Per quanto riguarda gli alimenti da consumare, vi sono: verdure fresche e cotte, proteine, carni magre, formaggi, ma anche insaccati, legumi, spezie aromatiche sino ad arrivare a tisane, frutta secca, ecc.

Metodo Bianchini e dieta: benefici

Un metodo molto efficiente ed efficace in quanto aiuta a perdere peso in poco tempo migliorando il proprio aspetto fisico, la forma fisica e anche il benessere, in generale. Non è una vera e propria dieta, ma piuttosto uno stile alimentare con alcune regole e principi che è necessario seguire per ottenere il massimo dei risultati.

Nel metodo Bianchini non ci sono alimenti che bisogna eliminare, in quanto a suo avviso, ciò non apporta benefici e le quantità dei vari cibi da consumare sono illimitate. Una dieta e un metodo che permette di perdere dai 5 ai 15 kg in un mese. Vi sono alcune azioni da ripetere ogni giorno in modo d’attivare e stimolare il sistema immunitario che permettono di essere maggiormente forti e vitali.

Grazie al metodo Bianchini, non solo si dimagrisce, ma è possibile anche perdere la massa grassa, tonificare il corpo, oltre a raggiungere un buon rapporto con i vari alimenti. Inoltre, una metodologia del genere aiuta a essere più concentrati e lucidi, ma anche migliorare le proprie prestazioni a livello sportivo in modo da ottenere il massimo.

Nel suo metodo, il riposo, quindi dormire il numero sufficiente di ore, massimo 8, è fondamentale in quanto permette di stimolare il sistema immunitario. Bisogna eliminare lo stress e la paura in quanto attivano sostanze che non fanno bene al fisico e risultano deleterie per l’organismo e la salute, in generale.



