Metabolismo lento in estate: come velocizzarlo

Durante il periodo estivo e quindi con l’aumento delle ore di luce e della temperatura, anche il fisico ne risente e riuscire a dimagrire può essere difficile. La colpa, in questi casi, dipende non tanto da un comportamento errato o da pessime abitudini, quanto dal metabolismo lento che è possibile velocizzare con alcuni accorgimenti. Vediamo quali sono.

Metabolismo lento in estate

Per quanto l’estate sia un periodo gioioso e allegro, rischia di causare dei problemi dal momento che porta ad avere un metabolismo lento per cui si ha un aumento considerevole di peso. Con questo termine si fa riferimento a una serie di reazioni chimiche che sono a opera delle cellule per mantenersi in attività. Solitamente tendono a dipendere dal cibo e nutrienti che si introducono nell’organismo.

Nel periodo estivo le condizioni atmosferiche tendono a cambiare, infatti si ha un aumento delle ore di luce e della temperatura. Tutti questi fattori e cambiamenti vanno a incidere sull’orologio interno che non riesce a trovare un punto in comune con il metabolismo per cui tende a rallentare. Una irregolarità che porta a ingrassare.

Inoltre, l’estate è sinonimo di movida, di feste in spiaggia, ma anche di alzarsi a mezzogiorno e tutto ciò inficia sul metabolismo lento. Inoltre, durante questa stagione è molto difficile riuscire a seguire una dieta considerando che si tende a consumare stuzzicchini, apertivi, cene fuori e gelati in qualsiasi momento della giornata per sopperire anche al caldo afoso.

Nonostante si continui con la dieta e l’attività fisica, i risultati non arrivano o tardano ad arrivare a causa del metabolismo lento che influisce moltissimo durante il periodo estivo. Le donne sono i soggetti maggiormente colpiti. Una attenta analisi e dei giusti comportamenti possono velocizzarlo.

Metabolismo lento: consigli

Dal momento che in estate è difficile riuscire a tenere sotto controllo la dieta, è possibile adottare alcuni comportamenti per stimolare il metabolismo lento e migliorare. In primis, è consigliato bere tantissimo proprio per aumentare il processo metabolico. Oltre all’acqua, sono da consumare anche tè verde e guaranà, mentre bisogna eliminare gli alcolici e ridurre il consumo di caffè.

È consigliabile associare anche degli integratori come Piperina & Curcuma Plus a base di sostanze naturali e spezie che hanno il compito di aumentare il metabolismo lento e hanno una azione stimolante sul metabolismo basale. Bisogna assumere alimenti che sgonfino la pancia aumentando il metabolismo, come i broccoli e legumi oppure ortaggi.

È possibile approfittare delle belle giornate di sole per dedicarsi all’attività fisica. Per accelerare il metabolismo lento, alcuni sport ed esercizi sono maggiormente indicati rispetto ad altri. Tra questi, la corsa, la cyclette e comunque tutte quelle attività che prevedono un lavoro aerobico. Lo yoga e il pilates sono altrettanto consigliati per risvegliare il metabolismo lento.

Oltre agli integratori, ci sono anche dei rimedi naturali e delle erbe come il ginseng, il fucus agar agar che hanno proprio il compito di risvegliarlo e attivarlo nel modo migliore possibile.

