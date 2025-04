Un viaggio indimenticabile tra sole e relax

Melissa Satta, l’ex velina amata dal pubblico, sta vivendo un periodo di grande felicità durante le sue vacanze di Pasqua. In compagnia del fidanzato Carlo Beretta e del suo adorato figlio Maddox, la 39enne ha scelto come meta Miami e la Repubblica Dominicana. Le immagini condivise sui social mostrano momenti di pura gioia, tra cene con amici, giornate in piscina e avventure all’aria aperta. La tintarella sotto il sole della Florida è solo uno dei tanti piaceri che la famiglia sta vivendo insieme.

Un amore che cresce

Il legame tra Melissa e Carlo si fa sempre più forte. Dopo oltre un anno di relazione, il giovane Beretta, 28 anni, ha dimostrato di essere un compagno affettuoso e presente, non solo per Melissa, ma anche per Maddox, il figlio che l’ex velina ha avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. Melissa ha recentemente dichiarato di essere “strafelice” e di condividere ogni momento della sua vita con il compagno e il figlio, dalle attività sportive ai viaggi. Questo spirito di famiglia è evidente nelle foto pubblicate, dove si può notare la complicità e l’affetto che li unisce.

Affrontare le critiche con grazia

Nonostante la felicità, Melissa non è estranea alle critiche. In passato, è stata oggetto di pettegolezzi e insinuazioni riguardo alle sue relazioni, in particolare con il tennista Matteo Berrettini. In un’intervista, ha espresso il suo disappunto per essere stata etichettata come una “mangiauomini”, sottolineando che la sua vita è ben diversa da come viene descritta. “Quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no”, ha affermato, chiarendo che le insinuazioni pesanti l’hanno colpita profondamente. Melissa ha dimostrato di affrontare le critiche con dignità, continuando a vivere la sua vita con autenticità e gioia.