Un viaggio oltreoceano all’insegna dell’amore

Melissa Satta e Carlo Beretta hanno scelto di trascorrere le vacanze pasquali in modo speciale, volando oltreoceano con il loro piccolo Maddox. La coppia, sempre più affiatata, ha deciso di godersi il sole caldo dell’America, iniziando il loro viaggio a Miami. Qui, tra spiagge da sogno e momenti di relax, hanno condiviso attimi di pura felicità, immortalati sui social con scatti che raccontano la loro storia d’amore.

Miami: sole, mare e avventure in famiglia

La prima tappa della loro avventura è stata Miami, dove hanno trascorso tre giorni all’insegna del divertimento. Maddox, con il suo skateboard, ha rubato la scena nelle storie Instagram di Melissa, mentre i due adulti si sono concessi momenti di intimità, tra selfie sulla spiaggia e cene romantiche. Melissa ha sfoggiato look freschi e glamour, perfetti per il clima estivo, indossando mini dress dai colori pastello e bikini chic, completati da occhiali da sole vintage che richiamano gli anni Settanta.

Un angolo di paradiso nella Repubblica Dominicana

Dopo Miami, la coppia ha fatto rotta verso la Repubblica Dominicana, dove hanno trovato un vero e proprio angolo di paradiso al resort di lusso Casa de Campo. Immersi in un contesto naturale mozzafiato, hanno potuto godere di una piscina privata, palme e sabbia dorata. Melissa ha scelto caftani ampi e costumi interi dalle tonalità vibranti, esaltando la sua abbronzatura dorata. Le immagini condivise sui social mostrano un legame profondo tra i tre, con Maddox che si diverte e gioca, mentre i genitori si godono la loro storia d’amore.

Un amore che cresce tra sfide e gioie

Nonostante le voci di corridoio che parlano di presunti problemi nella coppia, la realtà è ben diversa. Melissa e Carlo sembrano più innamorati che mai, affrontando insieme le sfide quotidiane e godendo dei momenti più semplici. Carlo, proveniente da una storica famiglia di produttori di armi, ha saputo costruire un rapporto solido non solo con Melissa, ma anche con Maddox, creando una vera famiglia allargata. In un’intervista recente, Melissa ha espresso la sua felicità, sottolineando l’importanza di avere un compagno fantastico e di condividere esperienze significative con il figlio.

Lasciarsi alle spalle il passato

Durante questa vacanza, Melissa ha anche affrontato le critiche ricevute in passato, chiarendo che le etichette non le appartengono. Con ironia, ha parlato di come venga spesso dipinta in modo errato, sottolineando la sua vera essenza. Questo viaggio non è solo una fuga, ma anche un modo per celebrare la sua nuova vita, libera da stereotipi e pronta a godere di ogni attimo con le persone che ama.