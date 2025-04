Una notte di lusso per Meghan Markle, ma le critiche sulla sicurezza non mancano.

Una serata da sogno a New York

Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, ha recentemente illuminato le strade di New York con una serata che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Senza la presenza del Principe Harry, impegnato in altre attività, Meghan ha deciso di godersi una serata glamour con amici intimi. La Duchessa ha iniziato la sua serata con una cena al Polo Bar, un ristorante esclusivo di Midtown, noto per la sua atmosfera intima e raffinata. Qui, ha condiviso momenti di convivialità con amici come Nate Berkus e Jeremiah Brent, prima di dirigersi verso Broadway per assistere alla produzione di ‘Gypsy’.

Il look mozzafiato di Meghan

Per l’occasione, Meghan ha scelto un outfit che ha lasciato tutti senza parole: una camicetta nera abbinata a una lunga gonna a tubino pied de poule, firmata Carolina Herrera, uno dei suoi stilisti preferiti. A completare il look, tacco a spillo e gioielli minimal, tra cui una scintillante collana di diamanti. La Duchessa ha dimostrato ancora una volta il suo senso della moda impeccabile, attirando l’attenzione non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua eleganza innata.

Critiche e polemiche sulla sicurezza

Tuttavia, la serata non è stata esente da polemiche. Meghan ha affrontato critiche per le misure di sicurezza adottate durante la sua uscita. Un corteo di ben quattro auto, tra cui tre SUV e un’auto della polizia in borghese, ha scortato la Duchessa, suscitando