Un dolce gesto per la Giornata Internazionale della Donna

Meghan Markle, la Duchessa del Sussex, ha voluto rendere omaggio alla Giornata Internazionale della Donna condividendo una foto toccante della sua famiglia. Nello scatto, la piccola Lilibet, di spalle e vestita con una maglietta rosa, è tenuta in braccio dal papà Harry, che indossa un cappellino e una T-shirt casual. Questo momento intimo è stato immortalato su una barca, ma il volto della bimba non è visibile, seguendo la linea di protezione della privacy adottata dalla coppia.

Un messaggio di celebrazione e gratitudine

“Buona Giornata Internazionale della Donna!”, ha scritto Meghan sul suo profilo Instagram, esprimendo il suo sostegno a tutte le donne forti e alle ragazze che sognano di diventare donne con visione. La Duchessa ha anche ringraziato coloro che le stanno accanto ogni giorno, sottolineando l’importanza della comunità e del supporto reciproco. Questo gesto non solo celebra le donne, ma evidenzia anche il legame familiare e l’amore che unisce Meghan e Harry.

Un nuovo capitolo per Meghan e Harry

La foto è stata condivisa in un carosello che include anche un’immagine di Meghan accanto a sua madre, Doria Ragland. Questo momento di condivisione arriva in un periodo significativo per la coppia, che ha recentemente accolto la loro secondogenita, la Principessa Lilibet, e ha già un primogenito, Archie. Meghan ha anche fatto notizia per il debutto della sua nuova serie su Netflix, “With Love, Meghan”, che esplora la sua passione per la cucina, il giardinaggio e l’arte dell’ospitalità. La serie, lanciata martedì scorso, ha già ricevuto il rinnovo per una seconda stagione, promettendo nuove avventure culinarie e momenti di vita familiare.

In un mondo dove la privacy è spesso messa a dura prova, Meghan e Harry continuano a trovare modi creativi per condividere la loro vita con il pubblico, mantenendo al contempo un velo di riservatezza attorno ai loro figli. La celebrazione della Giornata Internazionale della Donna è un promemoria potente dell’importanza di sostenere e valorizzare le donne in ogni aspetto della vita.