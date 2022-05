È comparsa sul red carpet del Met Gala 2022 al braccio del figlio Elon, facendo scalpore. Maye Musk, madre di Elon Musk, l’imprenditore più ricco del mondo, ha una storia peculiare che merita senz’altro attenzione. È autrice di un’autobiografia intitolata “A Woman Makes a Plan”, in cui narra gli anni di maltrattamenti e abusi subiti dall’ex marito Errol Musk.

Modella e nutrizionista affermata, oggi ha 74 anni.

Maye Mask: chi è la mamma di Elon

In un’intervista a Repubblica ha raccontato: «Ho cambiato vita molte volte ed è stato sempre un salto nel buio. La decisione di chiudere il mio matrimonio non è nata da una riflessione, ma dall’improvvisa consapevolezza che per salvare me e i miei figli dovevo scappare. Avevo 31 anni, tre figli piccoli e nient’altro, ma non mi importava.

Mi bastava riuscire a nutrire e vestire i ragazzi. Loro erano meravigliosi, non si sono mai lamentati. Sono stata molto fortunata.».

Nata in Canada nel 1948, è andata in Sudafrica con la sua famiglia due anni dopo. In terre africane sono nati anche i suoi tre figli – Elon, Kimbal e Tosca. Dopo il divorzio in seguito alla fuga dal marito, il figlio maggiore Elon si trasferì in Canada per studiare, e presto lo seguì il resto della famiglia.

Maye ha fatto carriera come modella, avendo iniziato a sfilare all’età di 15 anni. È comparsa sulle copertine di riviste, tra cui un’edizione sulla salute di Time e le edizioni internazionali di Vogue. Dopo aver compiuto 60 anni, Maye ha avuto incredibilmente ancor più successo rispetto a quando era giovane, fatto che secondo lei è attribuibile alla scelta di non tingere più i capelli. Oggi ha un’elegante chioma bianca che l’ha resa una vera e propria icona. Nel 2011 e ha partecipato al video “Haunted” di Beyoncé.

La donna ha un master in scienze nutrizionali e già in Sudafrica era una famosa dietologa, lavoro che le ha consentito di avere sempre una certa stabilità, anche quando non aveva proposte di lavoro in qualità di modella. Ha tenuto oltre cento conferenze su questo tema, sia in Sudafrica che in Canada, riportando anche la sua esperienza personale. Maye infatti era ingrassata molto verso i suoi 30 anni, perdendo poi 50 kg negli anni Novanta.

Il ruolo da influencer

Maye è anche una nota influencer. I sui feed di Instagram hanno richiamato l’interesse della IMG Models, una realtà per cui ha sfilato per la prima volta per l’alta moda a ben 67 anni. Maye ha altresì sfruttato Instagram per raccogliere fondi durante i primi mesi di pandemia e soccorrere l’industria della moda in difficoltà. Twitter, che ora è proprietà di suo figlio, è il social che usa per fare divulgazione sul tema delle diete. Insomma con i social media si è imposta anche come influencer. Peraltro, la donna, in un’intervista rilasciata al New York Times, ha asserito che non andrà mai inn pensione e, quando nessuno la vorrà più, si dedicherà alla ricerca nel campo delle scienze della nutrizione, un’attività che ama e che la appassioa sin dagli anni di studio.