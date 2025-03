Scopri i look mozzafiato della Regina Maxima durante il suo viaggio in Kenya, tra eleganza e stile.

Un viaggio di Stato all’insegna dello stile

Il recente viaggio di Stato di Maxima d’Olanda in Kenya ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di moda e cultura. La Regina, accompagnata dal marito Re Guglielmo Alessandro, ha saputo coniugare eventi ufficiali e momenti di relax, sfoggiando look che hanno esaltato la sua eleganza e il suo stile unico. Ogni outfit scelto per l’occasione ha raccontato una storia, riflettendo non solo la sua personalità ma anche il rispetto per la cultura locale.

Look iconici e scelte audaci

All’arrivo all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi, Maxima ha indossato un cappotto vintage della stilista keniota Anna Trzebinski, un capospalla che ha richiamato i colori della bandiera del Kenya. Abbinato a pantaloni palazzo rossi e scarpe con zeppa, il look ha messo in risalto la sua attenzione ai dettagli e alla tradizione. Il secondo giorno, durante un evento ufficiale, ha scelto un cape dress corallo di Natan Couture, completato da un cappello a falda larga, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel mixare eleganza e modernità.

Un tocco di lusso per la cena di Stato

La cena di Stato organizzata dal Presidente Ruto ha visto Maxima indossare un abito “due pezzi” di Claes Iversen, un raffinato mix di blu e oro. Per un evento così importante, la Regina ha optato per gioielli straordinari, tra cui una tiara di diamanti e zaffiri, esprimendo il suo amore per il lusso e la tradizione. Ogni scelta di abbigliamento ha dimostrato non solo il suo gusto impeccabile, ma anche la sua capacità di onorare la cultura ospitante.

Un safari chic e un abito da sera indimenticabile

Il terzo giorno ha portato la coppia reale a visitare il parco santuario del lago Naivasha, dove Maxima ha indossato un completo Etro in stile safari-chic, perfetto per l’occasione. La camicetta e la maxi gonna a vita alta in seta multicolore hanno messo in risalto il suo spirito avventuroso. La sera, al Marriott Hotel, ha scelto un abito caftano lungo di Valentino Garavani, un modello versatile che ha esaltato la sua figura. La Regina ha dimostrato che l’eleganza può essere semplice e accessibile a tutte le donne.

Un finale sorprendente e audace

Nel suo ultimo giorno in Kenya, Maxima ha visitato il palazzo della Corte Suprema di Nairobi indossando un abito azzurrino con stampa floreale, abbinato a accessori verdi. Questa scelta audace ha dimostrato la sua capacità di osare con stile, mescolando colori e fantasie in modo armonioso. La Regina d’Olanda continua a ispirare con il suo approccio alla moda, dimostrando che ogni donna può esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento.