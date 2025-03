Un film che fa riflettere

Il comico Maurizio Battista torna sul grande schermo con il suo nuovo film “Tu Quoque”, una commedia che promette di far sorridere e riflettere. Nel film, Battista interpreta Massimo, un uomo alle prese con debiti e malattie, che dopo un incidente si ritrova catapultato nel 44 a.C., diventando il più grande amico di Giulio Cesare. Questa trama originale non solo intrattiene, ma offre anche spunti di riflessione sulla vita e le relazioni familiari.

Un artista e le sue sofferenze

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Battista ha parlato del suo personaggio e delle sue esperienze personali. A 67 anni, il comico ha confessato di non avere rapporti con i suoi figli maggiori da undici anni. “Le sofferenze le conosco bene”, ha dichiarato, sottolineando quanto sia difficile non avere un dialogo con la propria famiglia. La sua attuale moglie, Alessandra Moretti, gli ha dato una figlia, Anna, di otto anni, ma il peso dei matrimoni passati e delle relazioni interrotte continua a pesare sulla sua vita.

Riflessioni sulla paternità

Battista ha condiviso la sua visione sulla paternità, affermando che “i genitori vanno coltivati come se fossero rose”. Questa metafora evidenzia l’importanza di mantenere i legami familiari e di investire tempo ed energie nelle relazioni. Nonostante le sue difficoltà, l’artista esprime un desiderio profondo: vedere sua figlia sposata in futuro. “Ha otto anni, ce la farò”, ha detto con un sorriso, mostrando la sua determinazione a costruire un futuro migliore per la sua famiglia.

Un artista in continua evoluzione

Parlando della sua carriera, Battista ha rivelato di sentirsi soddisfatto dei traguardi raggiunti, ma non ha intenzione di fermarsi. “Artisticamente forse ho raggiunto il massimo, non sono più un bambino”, ha affermato, ma il suo spirito creativo continua a brillare. Con “Tu Quoque”, il comico non solo intrattiene il pubblico, ma invita anche a riflettere sulle relazioni e sulle scelte di vita, rendendo il film un’opera significativa e attuale.