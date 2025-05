Un compleanno speciale in televisione

Matteo Giunta, noto per essere il marito della celebre nuotatrice Federica Pellegrini, ha recentemente festeggiato il suo 43° compleanno in un modo del tutto particolare: ospite del programma di Caterina Balivo, ‘La Volta Buona’. Durante l’intervista, Matteo ha condiviso momenti significativi della sua vita, rivelando dettagli inediti sulla sua relazione con la “Divina” del nuoto italiano.

Un amore che cresce nel tempo

Riflettendo sull’inizio della loro storia, Matteo ha confessato: “All’inizio me la sono tirata di brutto, ma dovevo essere sicuro che sarebbe stato qualcosa di importante”. Queste parole rivelano la sua cautela iniziale, ma anche la consapevolezza che la relazione con Federica, che oggi ha 36 anni, si stava trasformando in qualcosa di profondo e autentico. “Quando ho capito che effettivamente tenevo a lei in un modo che andava ben oltre quello di un’amicizia, allora ho ceduto”, ha aggiunto, sottolineando come l’amore possa evolversi e maturare nel tempo.

Il giorno delle nozze e la nascita di Matilde

Matteo ha anche condiviso ricordi emozionanti del giorno del loro matrimonio, celebrato a Venezia e organizzato dal famoso wedding planner Enzo Miccio. Nonostante i suoi sforzi per mantenere la calma, ha ammesso di non essere riuscito a trattenere le emozioni quando ha visto Federica in abito da sposa. “Quando suo padre mi ha consegnato la sua mano, io sono proprio morto”, ha dichiarato, descrivendo quel giorno come “incredibile”. Inoltre, la nascita della loro figlia Matilde, avvenuta a gennaio dello scorso anno, ha segnato un cambiamento significativo nella vita di Matteo. “Dal primo minuto che Matilde è nata, sono in un periodo di alta sensibilità. Sono sensibile a tutto, piango molto più spesso”, ha rivelato, evidenziando come la paternità possa intensificare le emozioni e le esperienze di vita.

Una relazione autentica e sincera

Durante l’intervista, Matteo ha anche scherzato sulla personalità di Federica, definendola “un po’ gelosetta”. Questo aspetto della loro relazione mostra un lato più leggero e umano, rendendo la coppia ancora più relatable per il pubblico. La loro storia d’amore, costellata di momenti di gioia e sfide, rappresenta un esempio di come due persone possano crescere insieme, affrontando le emozioni e le esperienze della vita con autenticità e passione.