Scopri come allestire un matrimonio incantevole con un tea party in stile britannico.

Un matrimonio da favola ispirato ai tea party

Se sognate un matrimonio che trasmetta eleganza e intimità, un tema ispirato ai classici tea party britannici potrebbe essere la scelta perfetta. Questo tipo di cerimonia non solo offre un’atmosfera rilassata, ma permette anche di celebrare l’amore in modo originale e creativo. Immaginate di dire “sì” circondati da amici intimi, sorseggiando tè e gustando deliziosi pasticcini, il tutto in un contesto che richiama la tradizione inglese del tè delle cinque.

Location e decorazioni: il tocco magico

La scelta della location è fondamentale per creare l’atmosfera giusta. Optate per spazi all’aperto, come giardini fioriti o terrazze panoramiche, dove gli invitati possono godere della bellezza della natura. Se il vostro matrimonio si svolge in inverno, una libreria antica o una sala con caminetto acceso possono offrire un’ambientazione calda e accogliente. Per quanto riguarda le decorazioni, puntate su tazze da tè spaiate, tovaglie floreali e centrotavola con teiere e fiori freschi. Le rose, in particolare, possono aggiungere un tocco romantico e fiabesco.

Dress code e inviti: dettagli che fanno la differenza

Il dress code è un altro aspetto importante da considerare. Invitate i vostri ospiti a indossare abiti floreali e colori pastello, creando così un’atmosfera da sogno. Gli inviti, invece, dovrebbero riflettere il tema del matrimonio: scegliete tonalità delicate e dettagli ispirati al tè, come illustrazioni di tazze o fiori. Potreste anche trarre ispirazione dal mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie” per rendere i vostri inviti ancora più originali e stravaganti.

Il menù: un viaggio tra sapori e tradizioni

Il menù di un matrimonio a tema tea party deve essere ricco e variegato. Non possono mancare gli scones, accompagnati da confettura e panna, insieme a muffin, tramezzini e biscotti secchi. Per un tocco di originalità, pensate a cocktail a base di tè, come l’Earl Grey gin fizz, o mocktail decorati con fiori commestibili. E per il gran finale, la torta nuziale: optate per un classico della pasticceria britannica o chiedete al vostro pasticcere di creare una torta ispirata al tè, per un’esperienza davvero unica.

Bomboniere e regali: un pensiero per gli ospiti

Infine, non dimenticate le bomboniere. Un sacchettino con tè e biscotti è un’idea semplice ma efficace per lasciare un ricordo dolce ai vostri ospiti. Potete personalizzarli con etichette che richiamano il tema del matrimonio, rendendo il gesto ancora più speciale. Con questi dettagli, il vostro matrimonio a tema tea party sarà un evento indimenticabile, ricco di amore e convivialità.