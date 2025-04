Un viaggio di stato all’insegna dello stile

Matilde del Belgio, regina dal gusto impeccabile, ha recentemente intrapreso un viaggio di stato in Vietnam, dove ha dimostrato ancora una volta la sua passione per la moda e la cultura. Durante il suo soggiorno, la sovrana ha sfoggiato una serie di abiti che non solo esaltavano la sua bellezza, ma rendevano anche omaggio alla tradizione locale. Il primo giorno di visita, Matilde ha indossato un elegante abito color senape, lungo fino al ginocchio, con maniche lunghe e un taglio in vita che metteva in risalto la sua figura. La scelta di un tessuto leggero e la presenza di una mantellina, decorata con una spilla in oro a forma di foglia, hanno reso il look ancora più sofisticato.

Un omaggio alla cultura vietnamita

La regina non si è limitata a indossare abiti eleganti, ma ha anche voluto rendere omaggio alla cultura vietnamita. Durante una visita al National Hospital of Pediatrics, ha scelto di indossare una tunica blu con ricami floreali bianchi e uno scollo alla coreana, abbinata a pantaloni bianchi e scarpe col tacco blu notte. Questo outfit non solo rifletteva il suo stile personale, ma mostrava anche un profondo rispetto per le tradizioni del paese ospitante. La piccola borsa in tinta e i dettagli curati hanno completato un look che ha colpito tutti.

Un’esperienza gastronomica e culturale

Durante la visita, Matilde e il marito, il Re Filippo, hanno avuto l’opportunità di esplorare la Cittadella Imperiale di Thang Long, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Qui, hanno assaporato una specialità locale, l’Uovo caffè, un delizioso mix di caffè, zucchero, latte condensato e tuorlo d’uovo. Questa esperienza culinaria ha arricchito ulteriormente il loro soggiorno, permettendo alla regina di immergersi nella cultura vietnamita. Per la cena di stato, Matilde ha scelto un abito a tunica nero, decorato con stampe floreali nei toni del rosso, rosa e azzurro, abbinato a scarpe nere col tacco alto e una mini bag in tinta. Gli orecchini con pendente a goccia rosa chiaro e la forcina per capelli a forma di libellula hanno aggiunto un tocco di eleganza al suo look.