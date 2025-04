Scopri come Matilde del Belgio unisce moda e tradizione in un pellegrinaggio speciale.

Un pellegrinaggio all’insegna dello stile

Matilde del Belgio ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile, anche in un contesto tradizionale come il pellegrinaggio a Santiago di Compostela. La regina, insieme al marito Filippo e ai loro figli, ha scelto di percorrere l’ultima parte del Cammino, un evento che si è trasformato in una celebrazione della famiglia e della fede. La sua scelta di un cappotto rosa fluo ha catturato l’attenzione, dimostrando che anche in occasioni formali è possibile esprimere la propria personalità attraverso la moda.

Un look che fa tendenza

Il look di Matilde non è passato inosservato: il cappotto al ginocchio, con maniche svasate, è stato abbinato a un coordinato grigio composto da pantaloni larghi, un maglione e una sciarpa. La regina ha completato il suo outfit con una borsa a tracolla marrone e scarpe alte nere, dimostrando che eleganza e praticità possono coesistere. Inoltre, gli orecchini coordinati al cappotto hanno aggiunto un tocco di raffinatezza al suo aspetto. Questo mix di colori e stili ha reso Matilde un esempio di come si possa essere chic anche in un contesto informale.

Tradizione e famiglia

Il pellegrinaggio a Santiago di Compostela è una tradizione che la famiglia reale belga ha abbracciato dal 2017. Ogni anno, durante la Settimana Santa, Matilde e Filippo percorrono una parte di questo cammino, un momento di riflessione e unione familiare. Quest’anno, insieme ai loro figli, hanno affrontato l’ultimo tratto del percorso, creando ricordi preziosi. Nonostante un piccolo imprevisto, con il Principe Emmanuel che si è slogato la caviglia, la famiglia ha mantenuto un atteggiamento positivo, posando per un ritratto che celebra la loro unità e il loro legame.

Un esempio di modernità e tradizione

Matilde del Belgio rappresenta una figura moderna che sa coniugare tradizione e innovazione. La sua presenza durante il pellegrinaggio non è solo un atto di fede, ma anche un modo per ispirare le donne a esprimere se stesse attraverso la moda. La regina dimostra che è possibile essere eleganti e alla moda anche in situazioni che richiedono un abbigliamento più sobrio. La sua capacità di scegliere capi che riflettono la sua personalità, senza mai rinunciare alla classe, la rende un modello da seguire per molte.