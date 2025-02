Il ritorno del burgundy nella moda reale

Negli ultimi anni, il burgundy è diventato un colore di riferimento nel mondo della moda, e le regine europee non sono da meno nel seguire questa tendenza. Matilde del Belgio ha recentemente sfoggiato una gonna in pelle burgundy con un taglio dritto durante una visita ufficiale al College Matteo Ricci di Anderlecht. Questo look non solo ha catturato l’attenzione per la sua eleganza, ma ha anche dimostrato come il burgundy possa essere versatile e chic.

Matilde del Belgio: un look rock e sofisticato

La sovrana belga ha scelto di abbinare la sua gonna in pelle a una blusa in tinta, creando un outfit armonioso e di grande impatto visivo. La gonna, caratterizzata da uno spacco profondo sulla gamba sinistra, ha messo in risalto la sua figura, mentre la maglia con collo alto e maniche a sbuffo ha aggiunto un tocco di raffinatezza. Completando il look con una cintura coordinata e una borsa in pelle, Matilde ha dimostrato di saper coniugare eleganza e personalità, un aspetto fondamentale per una regina moderna.

Letizia di Spagna: un tocco di colore e originalità

Non da meno, Letizia di Spagna ha recentemente optato per una gonna midi in pelle rossa, dimostrando che il burgundy non è l’unica tonalità di tendenza. La regina spagnola ha scelto un top a maniche lunghe con un mix di colori vivaci, creando un contrasto interessante con la gonna. Le scarpe col tacco basso in burgundy hanno completato il suo outfit, rendendolo perfetto per un evento ufficiale. La scelta di Letizia di non abbinare la blusa alla gonna ha dimostrato il suo spirito audace e la sua capacità di giocare con i colori, rendendo il suo look unico e memorabile.

Il burgundy: un colore per tutte le occasioni

Il burgundy è un colore che si presta a molteplici interpretazioni e può essere indossato in diverse occasioni, dalle cerimonie ufficiali agli eventi più informali. Le scelte di Matilde e Letizia dimostrano che, indipendentemente dallo stile personale, il burgundy può essere un’ottima opzione per chi desidera esprimere eleganza e raffinatezza. Inoltre, la versatilità di questo colore lo rende facilmente abbinabile con altri toni e tessuti, permettendo a ciascuna di trovare il proprio modo di indossarlo.