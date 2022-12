Matilda the musical è un film molto atteso su Netflix. Un ottimo modo per passare un buon momento natalizio in famiglia.

Matilda the musical è un film molto atteso su Netflix. Un ottimo modo per passare un buon momento natalizio in famiglia. Un musical che si ispira alla storia raccontata da Roald Dahl.

Matilda the musical su Netflix: la trama

Matilda the musical è un film molto atteso in uscita su Netflix.

Il famoso musical, premiato ai Tony e agli Oliver, ha finalmente una sua versione sul colosso dello streaming ed è basato sul racconto di Roald Dahl, la storia di una bambina brillante, intelligente, libera e piena di immaginazione, che vuole cambiare la sua vita. È il momento di lasciarsi stupire dalla piccola protagonista e dalla sua storia. Il musical è diretto da Matthew Warchus ed è ispirato al classico film molto amato del 1996, Matilda 6 Mitica, diretto da Danny DeVito.

Una pellicola che ha emozionato intere generazioni. Al centro della storia la piccola e fantastica Matilda, con poteri speciali e capacità intellettive sopra la norma. La piccola è prigioniera di una famiglia che non la capisce, sempre pronta a screditarla, ed è stata iscritta in una scuola controllata da una preside prepotente, che maltratta gli alunni. Tutti coloro che nel corso degli anni si sono affezionati a questa storia e alla sua protagonista, non rimarranno delusi dalla nuova versione musical.

La sinossi di Netflix è la seguente: “Matilda Wormwood (Alisha Weir) è una ragazzina molto curiosa, con una mente arguta e una vivace immaginazione… e i peggiori genitori al mondo. Mentre il papà e la mamma (Stephen Graham e Andrea Riseborough) si tengono occupati con TV spazzatura e loschi piani per guadagnare soldi, lei si perde tra le pagine dei suoi amati libri. Loro sono rumorosi, egoisti e crudeli, mentre lei è una silenziosa osservatrice, che trama piccoli gesti audaci di ribellione e vendetta. Dal primo incontro con l’insegnante Miss Honey (Lashana Lynch), Matilda si sente motivata e incoraggiata e inizia a immaginare storie fantastiche. Entusiasta di frequentare Crunchem Hall, resta sorpresa quando scopre che la scuola è in realtà un luogo inquietante e opprimente, controllato dall’imponente e perfida preside Trinciabue (Emma Thompson). Oltre a Miss Honey, le altre figure positive in un mare di cattiveria sono la signora Phelps (Sindhu Vee), bibliotecaria amante dei racconti, e i suoi nuovi compagni di scuola. Sopraffatta da un incontrollabile senso di giustizia, Matilda osa ribellarsi per ciò che è giusto e insegna alla signora Trinciabue una lezione che non dimenticherà facilmente”.



Matilda the musical: quando esce e il cast

Grazie a Netflix sarà un Natale ricco di emozioni e di divertimento. Matilda the musical arriverà per far cantare, ballare e sognare il pubblico durante le feste. La storia incoraggiante di una bambina straordinaria, che scopre di avere dei superpoteri e cerca di cambiare la sua vita, con grande coraggio, ribellandosi per tutto ciò che ritiene giusto. Il film vedrà il suo debutto nel giorno di Natale, il 25 dicembre 2022, a partire dalle ore 9. Il film è prodotto da Eric Fellner e Tim Bevan per Working Title, Joh Finn e Luke Kelly di The Roald Dahl Story Company. Lo sceneggiatore Dennis Kelly ha adattato la produzione della Royal Shakespeare Company al grande schermo, con musiche e testi originali di Tim Minchin. Il cast del film è composto da: Alisha Weir, Lashana Lynch, Emma Thompson, Stephen Graham, Andrea Riseborough, Sindhu Vee, Lauren Alexandra, Carl Spencer.