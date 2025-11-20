Master in Fashion Design: Eccellenza alla Rome Business School

Scopri come il Master in Fashion Design della Rome Business School ti prepara a eccellere nel settore della moda e del lusso. Con un curriculum innovativo e pratiche all'avanguardia, acquisirai competenze fondamentali per diventare un leader nel fashion business. Unisciti a noi e trasforma la tua passione in una carriera di successo!

Il Master in Fashion Design offerto dalla Rome Business School rappresenta un’opportunità unica per gli aspiranti professionisti del settore moda e lusso. Questo programma è progettato per equipaggiare gli studenti con le competenze necessarie per affrontare le sfide di un’industria in continua evoluzione, dove innovazione e creatività sono fondamentali.

La struttura del Master è suddivisa in moduli che offrono un’ampia panoramica sulle tematiche più rilevanti del settore. Ogni modulo è pensato per fornire agli studenti una solida base teorica e pratica.

Struttura del Master

Il programma si articola in tre moduli principali, ognuno con obiettivi specifici. Durante il primo modulo, gli studenti acquisiranno conoscenze fondamentali nel marketing della moda, esplorando strategie efficaci per promuovere marchi e prodotti. Queste competenze sono essenziali per sviluppare campagne pubblicitarie di successo e per comprendere le dinamiche di mercato.

Approfondimento sul secondo modulo

Il secondo modulo è dedicato al Fashion and Luxury Management, dove gli studenti studiano le peculiarità della gestione nel settore del lusso.

Questo include l’analisi delle dinamiche di consumo e delle tendenze attuali, permettendo agli studenti di elaborare piani strategici che rispondano alle esigenze del mercato.

Moduli opzionali e opportunità pratiche

Un aspetto distintivo del Master è rappresentato dai moduli opzionali, che offrono agli studenti l’opportunità di specializzarsi in aree chiave della moda e del lusso. Questi corsi supplementari sono progettati per affinare le competenze richieste dal mercato del lavoro e per aumentare l’occupabilità degli studenti.

Il Rome Business School Practice Lab

Presso il Practice Lab, gli studenti hanno la possibilità di applicare le competenze apprese in un contesto reale. Sotto la guida di manager esperti di aziende prestigiose come FENDI, gli studenti lavoreranno su casi studio e progetti pratici, sviluppando strategie di marketing e approcci innovativi per il coinvolgimento del cliente.

Networking e opportunità di carriera

Il Master non si limita a fornire competenze tecniche; offre anche numerose occasioni di networking con professionisti del settore.

Gli studenti partecipano a eventi, workshop e conferenze, interagendo con esperti e recruiter di alto livello. Questo facilita la creazione di connessioni preziose che possono portare a opportunità professionali significative.

Inoltre, gli studenti avranno la possibilità di affrontare una vera sfida aziendale alla fine del programma. Potranno scegliere di lavorare su progetti specifici, come la creazione di un piano di marketing per un nuovo brand o lo sviluppo di strategie per aumentare le vendite online. Questa esperienza pratica è fondamentale per consolidare le competenze acquisite durante il Master.

Testimonianze di ex studenti

Le esperienze di coloro che hanno completato il programma sono estremamente positive. Gli ex studenti evidenziano come il Master li abbia preparati ad affrontare con successo le sfide del mercato della moda e del lusso, fornendo loro la conoscenza e le competenze necessarie per eccellere nei loro rispettivi ruoli professionali.