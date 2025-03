Un artista che ha fatto la storia della musica italiana

Massimo Ranieri, uno dei volti più amati della musica italiana, è stato ospite della trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier. Durante l’episodio andato in onda il 2 marzo, Ranieri ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla sua lunga carriera, che si estende per oltre sei decenni. La sua voce, che ha incantato generazioni, è il risultato di un percorso costellato di sfide e successi, ma anche di momenti di grande vulnerabilità.

Ricordi di un’infanzia difficile

Nel corso dell’intervista, Ranieri ha rivelato dettagli toccanti della sua giovinezza. Cresciuto in un contesto di difficoltà economiche, ha iniziato a lavorare giovanissimo, servendo ai tavoli in una bottega di vini. “A sette anni mi hanno buttato in mezzo alla strada a lavorare”, ha raccontato, sottolineando come questa esperienza lo abbia forgiato. Nonostante le avversità, ha sempre mantenuto viva la sua passione per la musica, che è diventata la sua vera vocazione.

Il legame con il Festival di Sanremo

Ranieri ha parlato anche della sua lunga storia con il Festival di Sanremo, un evento che ha segnato la sua carriera. “Ho sempre visto la strada con degli ostacoli”, ha affermato, evidenziando come ogni successo sia stato il risultato di impegno e dedizione. La sua partecipazione al festival è stata spesso casuale, ma ogni volta ha saputo cogliere l’opportunità, trasformando le sfide in trionfi. La sua performance di Perdere l’amore nel 2020 è stata un momento indimenticabile, che ha riunito il pubblico in un abbraccio di emozioni.

Un rapporto speciale con Tiziano Ferro

Un altro aspetto interessante emerso durante l’intervista è il profondo legame tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. Ranieri ha descritto Ferro come un “fratellino”, sottolineando l’importanza che ha avuto nella sua vita artistica. “A otto anni ho capito grazie a lui di voler cantare”, ha rivelato Ferro, dimostrando quanto l’influenza di Ranieri si estenda oltre la musica. La collaborazione tra i due artisti ha portato a momenti di grande intensità emotiva, culminando nella richiesta di Ranieri a Ferro di scrivere una canzone per lui, un gesto che testimonia la stima reciproca.

Un futuro luminoso per Massimo Ranieri

Con una carriera che continua a brillare, Massimo Ranieri si prepara a tornare sul palco di Sanremo nel 2025. La sua storia è un esempio di resilienza e passione, un viaggio che continua a ispirare molti. La sua presenza a Domenica In non è stata solo un’opportunità per riflettere sul passato, ma anche un modo per guardare al futuro con speranza e determinazione. “Non ho mai rimpianto di aver preso quella decisione”, ha concluso, lasciando il pubblico con un messaggio di incoraggiamento e positività.