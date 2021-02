Martina Facchini e Ylenia Demeo hanno deciso di metterci la faccia e parlare delle violenze subite da parte dell’imprenditore milanese Alberto Genovese. Per la prima volta le due ragazze, ospiti del programma “Non è l’arena” condotto da Massimo Giletti su La7, si mostrano in viso per denunciare pubblicamente Genovese, l’imprenditore arrestato a gennaio dopo l’accusa di aver drogato e violentato una ragazza di diciotto anni.

Chi è Martina Facchini

Martina Facchini ha 22 anni ed è di Milano. Studia Creatività e Design della Comunicazione all’Istituto Europeo del Design, si è diplomata come tecnico turistico e conosce tre lingue: spagnolo, inglese e cinese.

Tramite conoscenze in comune conosce l’imprenditore milanese Alberto Genovese e con degli amici viene invitata a “Terrazza Sentimento” a Milano e Villa Lolita a Ibizia. In entrambi i posti Martina ha subito violenze fisiche e uso di droga dall’imprenditore Genovese.

Non vado alle feste per drogarmi ma perché mi piace socializzare, ascoltare musica e stare con i miei amici. In Spagna ho la certezza, perché ho un ricordo nitido di quello che è successo rispetto a quello che è accaduto a Milano

La testimonianza di Martina Facchini

Martina Facchini, insieme a Ylenia Demeo, ha deciso di accettare l’invito a “Non è l’arena” per difendersi da coloro che sui social e in televisione descrivono le vittime di Genovese come escort a caccia della notorietà e dei soldi.