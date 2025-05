Chi è Marko Bošnjak?

Marko Bošnjak è un giovane artista che sta rapidamente guadagnando notorietà nel panorama musicale europeo. Nato a Mostar, in Bosnia Erzegovina, ha iniziato la sua carriera musicale in tenera età, dimostrando un talento straordinario. La sua partecipazione al talent show serbo Pinkove Zvezdice, dove ha trionfato all’età di 11 anni, ha segnato l’inizio di un percorso artistico che lo ha portato a diventare uno dei nomi più promettenti della musica croata.

Il trionfo a Dora e l’Eurovision 2025

Nel 2025, Marko ha conquistato la scena musicale croata vincendo il festival nazionale Dora con il brano “Poison Cake”. Questa vittoria gli ha garantito il diritto di rappresentare la Croazia all’Eurovision Song Contest, un evento che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio. La canzone, un mix di dark pop e influenze di altri generi, è stata scritta dallo stesso Bošnjak insieme a un team di autori di talento. La sua capacità di mescolare sonorità diverse e di raccontare storie attraverso la musica lo rende un artista unico nel suo genere.

Il significato di Poison Cake

“Poison Cake” non è solo un brano musicale, ma una vera e propria narrazione che trae ispirazione dalle fiabe classiche. La canzone affronta temi di vendetta e autodifesa, utilizzando la metafora di una torta avvelenata per rappresentare la lotta contro le ingiustizie. Il videoclip, ricco di simbolismi, presenta elementi come serpenti e specchi, che evocano una profonda trasformazione interiore. Questa scelta artistica riflette la personalità di Bošnjak, un giovane che ama esplorare emozioni e atmosfere diverse attraverso la sua musica.

Un artista autentico e coraggioso

Oltre al suo talento musicale, Marko Bošnjak è noto per il suo stile unico e la sua apertura riguardo alla propria identità. Nel 2024, ha fatto coming out, affrontando le critiche con coraggio e diventando un simbolo di autenticità. La sua partecipazione all’Eurovision rappresenta un momento cruciale nella sua carriera, coincidente con il lancio del suo album di debutto, che promette di esplorare nuovi orizzonti musicali. Con “Poison Cake”, Marko si prepara a lasciare un segno indelebile sul palco dell’Eurovision, portando con sé una performance intensa e significativa che riflette la sua crescita artistica e personale.