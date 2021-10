Marketing, le campagne più famose

Ultimamente il marketing si sta rivoluzionando e anche le campagne stanno diventando sempre più sorprendenti e innovative: diversi sono i punti sui cui bisogna focalizzarsi per una campagna di successo, dal concept alle immagini passando per lo slogan.

In questo articolo approfondiamo le campagne di marketing più iconiche e che hanno avuto maggior successo nella storia.

Gli slogan Nike e Apple

Le strategie e i modi di comunicare cambiano in base al settore di appartenenza e al target di riferimento, ecco alcune strategie di marketing che sono passate alla storia.

Per quanto riguarda lo slogan possiamo ricordare quello della Nike “Just do it” o quello Apple “Think different” che sono riusciti a stampare la frase nella mente dei consumatori e ad entrare nell’immaginario collettivo. Un chiaro esempio che anche un solo slogan vincente può fare la differenza.

Tokyo 2020

Una pubblicità che ha colpito molto gli spettatori è stata quella delle Paralimpiadi di Tokyo 2020, che si sono svolte questa estate: viene inquadrata la madre di Jessica Long, campionessa paralimpica nel nuoto, che riceve la telefonata della figlia, affetta da una rara malattia e costretta all’amputazione delle gambe. In questo spot si è puntato tutto sull’emotività e sulla sensibilità.

Coca Cola

Tra le campagne pubblicitarie più iconiche possiamo sicuramente ricordare quella della Coca Cola con Babbo Natale: nel 1931 il direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria Archie Lee commissionò al disegnatore Haddon Sundblom la famosa campagna pubblicitaria di Babbo Natale nella quale il bambino beve la Coca Cola. Questo spot ha creato un’immagine calorosa e famigliare che ha spinto milioni di persone a comprare bottiglie di Coca Cola.

Questi spot pubblicitari hanno colto nel segno con un ottimo successo sui clienti.

