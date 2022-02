“Lea – Un nuovo giorno” la nuova serie tv a tema medico va in onda sulla Rai a partire dall’8 febbraio 2022. Nel cast insieme a Giorgio Pasotti ed Anna Valle nei panni della protagonista c’è anche Marina Crialesi. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e la carriera dell’attrice.

Chi è Marina Crialesi

Marina Crialesi è nata a Lamezia Terme, in Calabria, il 29 settembre del 1989 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Presto però, insieme alla famiglia lascia la sua terra natale per trasferirsi a Rimini. Tra le sue passioni c’è anche quella per la danza classica. Dopo il liceo prova ad entrare in medicina ma non riesce a superare il test. Tenta così la strada di un’altra sua grande passione, quella della recitazione, iscrivendosi alla scuola di recitazione Jenny Tamburi di Roma.

Dopo essersi diplomata si trasferisce a Milano per cominciare la sua carriera da attrice a teatro. A 19 anni, per gioco, si iscrive alle selezioni per Miss Mondo riuscendo a classificarsi prima per le Marche.

Il debutto al cinema e il successo con “Un posto al sole”

Come quasi tutti gli attori che si avvicinano alle loro prime esperienze davanti alla cinepresa, la Crialesi colleziona varie esperienze teatrali e solo successivamente Marina debutta anche al cinema con “Sospese – Il segreto del vecchio albero”, un film di Valerio Orsolini. La vediamo poi anche nella fiction “I bastardi di Pizzo Falcone” insieme ad Alessandro Gassman, Carolina Crescentini, e Tosca D’Aquino.

Il vero successo però, per Marina Crialesi arriva grazie alla sua partecipazione ad “Un posto al sole”, una delle soap operas più longeve della Rai (va infatti in onda dal 1996) in cui l’attrice veste i panni di Beatrice.

Vita privata

Marina ci tiene a mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Grazie però ad Instagram e al successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip che l’ha coinvolta seppur indirettamente, si può risalire a quello che è il suo attuale marito, ovvero Nicolò Zenga.

Si tratta appunto di uno dei figli del celebre ex portiere Walter Zenga, nonché fratello di Andrea Zenga, che ha partecipato proprio al Grande Fratello Vip insieme all’attuale compagna Rosalinda Cannavò, un tempo conosciuta come Adua Del Vesco. Anche lei, per un lungo periodo, è stata uno dei volti delle soap operas italiane.

Un po’ di gossip

Proprio il matrimonio tra Marina Crialesi e Nicolò Zenga, negli scorsi mesi è stato il protagonista delle pagine del gossip più seguite. Pare infatti che al grande evento celebrato tra l’attrice e il figlio dell’ex calciatore nessuno della famiglia di lui fosse presente.

Si vociferava anche che Andrea Zenga avrebbe dovuto fare da testimone al fratello, ma è stato poi sostituito all’ultimo da un amico. Secondo alcune indiscrezioni sembra che all’origine della mancata presenza ci sarebbero stati screzi e antipatie proprio tra Marina e Rosalinda Cannavò. Nessuno dei protagonisti comunque, si è mai sbilanciato più di tanto sulla vicenda.