I segreti di bellezza di Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli, modella e madre, ha recentemente condiviso con i suoi follower i segreti che le permettono di mantenere una pelle senza rughe. A 36 anni, la Pellegrinelli afferma di non aver mai fatto alcun intervento estetico e di non avere segni visibili sul viso, se non quelli del sorriso. La chiave del suo successo? Nutrire la pelle sin da giovane.

Il potere della nutrizione della pelle

Marica sottolinea l’importanza di nutrire l’epidermide piuttosto che limitarsi a idratarla. “Utilizzo prodotti antirughe da sempre”, confessa, rivelando che anche quando le sue amiche la prendevano in giro per le sue scelte, lei ha continuato a prendersi cura della sua pelle. La modella attribuisce parte del suo successo alla saggezza di sua madre, che lavorava in farmacia e le insegnò che idratare non era sufficiente. “Probabilmente aveva ragione”, dice Marica, riflettendo sulla sua esperienza personale.

Routine di bellezza e cura dei capelli

Oltre alla cura della pelle, Marica condivide anche i suoi segreti per avere capelli sani e lucenti. Pratica regolarmente saune e bagni di vapore, avvolgendo i capelli in una maschera o olio per un trattamento profondo. “Mai fare sauna con i capelli bagnati, il calore rovina!”, avverte. La modella ama avere unghie curate e segue le tendenze stagionali, ma preferisce mantenere un aspetto naturale, evitando ricostruzioni e gel. “Le trovo poco igieniche”, afferma, sottolineando la sua preferenza per uno stile di vita sano e pratico.

Un approccio naturale alla bellezza

Marica Pellegrinelli è un esempio di come la bellezza possa essere mantenuta attraverso scelte naturali e sane. Non utilizza tinture per capelli, mantenendo il suo colore naturale, e si dedica a una dieta equilibrata, ricca di folati. Inoltre, si concede regolarmente massaggi e utilizza miele di Manuka per le sue proprietà benefiche. “Sono fortunata”, dice, enfatizzando l’importanza di uno stile di vita sano, che include l’astinenza da alcol e fumo.