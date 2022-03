Maria Elena Boschi ha pubblicato una foto “diversa” dal solito sui suoi profili social e il suo pubblico di follower si è diviso.

Maria Elena Boschi: la foto in campagna

Maria Elena Boschi ha postato sui social uno scatto in cui è ritratta con un abito rosa nella campagna Toscana e ha finito per dividere il web.

Sebbene in molti abbiano lodato la sua bellezza non sono infatti mancate critiche allo scatto e alla stessa esponente di Italia Viva. In molti hanno infatti ritenuto che lo scatto non fosse pertinente al lavoro in politica della Boschi e che quindi non avrebbe dovuto essere presente sui social. “La campagna per me è casa. Apprezziamo le piccole cose perché, seppur piccole, non sono mai scontate”, ha scritto lei nella didascalia alla foto.

Maria Elena Boschi: la vita privata

Da un paio d’anni Maria Elena Boschi fa coppia fissa con l’attore Giulio Berruti. I due hanno smesso di nascondersi e hanno confermato di avere importanti progetti per il loro futuro. “Sono molto felice anche perché Giulio è un ragazzo molto in gamba, una persona che lavora molto, ma soprattutto un ragazzo dolcissimo e c’è. Questo è l’importante”, ha confessato lei in merito alla sua storia con l’attore, mentre lui ha dichiarato: “La prima sera che è venuta a cena da me è caduta dalla sedia e ha fatto cadere il vino.

In quella vulnerabilità e in quella goffaggine ci siamo ritrovati”. E poi: “Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato. Poi si vedrà”.