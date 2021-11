Maria Di Biase è un’attrice comica che ha lavorato molto in teatro, cinema e televisione, facendosi conoscere soprattutto per i suoi sketch comici a fianco del partner Corrado Nuzzo, al quale è legata sentimentalmente da molti anni. Conosciamola meglio.

Chi è Maria Di Biase

Maria Di Biase è nata a Montreal, Canada, il 17 dicembre 1974, ma la sua famiglia è originaria di Bonefro, in Molise. Finito il liceo si iscrive alla facoltà di matematica presso l’Università degli Studi di Bologna. Sin dagli anni del liceo nutre e coltiva la passione per la recitazione. Dal 1996 si avvicina alla recitazione avendo come obiettivo lo studio del teatro comico in tutti i suoi aspetti tra i quali clownerie, commedia dell’arte, monologo e cabaret.

Studia prima Commedia dell’Arte a Bologna con Sandra Cavallini nella scuola di Antonio Fava; poi a Torino con Mauro Piombo e a Ravenna con Carlo Boso. Partecipa ai corsi triennali del laboratorio comico permanente a Bologna e approfondisce il suo studio seguendo i seminari sul teatro fisico di Philip Radice e sull’uso della voce tenuti da Alice Albertazzi e Cristina Saglioli.

Carriera

Maria ha esordito in teatro come attrice comica e nel giro di poco tempo è diventata molto famosa.

Successivamente debutta in televisione assieme a Corrado Nuzzo, che da molti anni è suo compagno anche fuori dal palco. Maria e Corrado si sono conosciuti alla fine degli anni ’90 grazie ad amici in comune. I due si sono diventati una coppia solo successivamente, ed essendo entrambi appassionati di recitazione hanno unito il loro talento per formare un duo comico. Si fanno conoscere al grande pubblico televisivo grazie alle partecipazioni a Bulldozer e Tutti a scuola. Dal 2004 al 2009 fanno parte della Gialappa’s Band nelle diverse edizioni di Mai Dire, dove interpretano diversi ruoli comici, e dal 2009 al 2013 sono presenti come duo comico a Zelig.

Maria ha lavorato anche per il cinema in film come Arrivano i prof, con Claudio Bisio e Lino Guanciale e nei film La matassa (2009) e Anche se è amore non si vede (2011) dei comici Ficarra e Picone, conosciuti durante gli anni di performance a Zelig. Nel 2014 è nel cast di Amici come noi, con le Iene Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Dirige il suo primo lungometraggio Vengo Anch’io con Corrado Nuzzo nel 2017. In seguito è nel cast di Odio l’estate (2020) di Massimo Venier e di Bla Bla Baby (2021) di Fausto Brizzi.