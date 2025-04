Un cambio di programmazione atteso

Maria De Filippi, icona della televisione italiana, ha deciso di prendersi una pausa durante le festività pasquali, un momento che segna un cambiamento significativo nel palinsesto di Mediaset. Uomini e Donne, uno dei programmi più amati dal pubblico, non andrà in onda oggi, lunedì di Pasquetta, come da tradizione. Questo cambiamento è stato previsto e annunciato, ma non per questo meno sorprendente per i fan della trasmissione.

Le ragioni dietro la pausa

Il lunedì di Pasquetta è un giorno in cui le abitudini del pubblico cambiano drasticamente. Le famiglie tendono a trascorrere del tempo insieme, godendo di pranzi all’aperto o di gite, rendendo difficile mantenere gli ascolti elevati. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha quindi optato per una riorganizzazione del palinsesto, permettendo ai programmi di adattarsi a queste nuove dinamiche. Non solo Uomini e Donne, ma anche altri show subiranno modifiche, con la programmazione che si adatterà alle esigenze del pubblico.

Il palinsesto di Pasquetta

La modifica del palinsesto non è iniziata oggi, ma è stata attuata già a partire da sabato 19 aprile. Durante il weekend, il pubblico ha potuto assistere a repliche e speciali, come Le storie di Verissimo, un best of della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, e film classici come Il compagno Don Camillo. Oggi, al posto di Amici, che normalmente occuperebbe il suo slot, andrà in onda la serie The Family e il film Il destino di Amy, mentre The Couple, condotto da Ilary Blasi, continuerà come previsto.

Novità anche in casa Rai

Non solo Mediaset, ma anche la programmazione di Rai subisce cambiamenti significativi. Oggi, il pubblico potrà seguire il terzo appuntamento stagionale con Ulisse – Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, che ci porterà in un viaggio affascinante alla scoperta di Istanbul. Inoltre, su Rai 3, andrà in onda un film a tema religioso, Fatima, che racconta la storia della celebre apparizione del 1917. Queste scelte di programmazione riflettono l’intento di offrire contenuti adatti al clima festivo e alle esigenze del pubblico.