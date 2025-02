Il nuovo romanzo di Marco Bocci

Marco Bocci, attore e regista di successo, ha recentemente presentato il suo nuovo libro, “Nelle tue mani, nella sua pelle”, durante un’intervista su Radio Deejay con Gianluca Gazzoli. Questo romanzo, che esplora le complessità dell’amore tossico, è stato ispirato anche dalla sua vita personale, in particolare dalla sua relazione con l’attrice Laura Chiatti.

Rivelazioni sul matrimonio

Durante l’intervista, Bocci ha fatto una rivelazione sorprendente riguardo al suo matrimonio con Chiatti, affermando che la moglie gli ha chiesto il divorzio il giorno dopo le nozze. “Non sto scherzando”, ha detto, aggiungendo che, nonostante questo inizio turbolento, la coppia è riuscita a costruire un legame solido nel corso degli anni. “Sono 11 anni e non avrei mai pensato di arrivarci”, ha confessato, sottolineando come la loro relazione si sia evoluta nel tempo.

Un amore ispiratore

Il romanzo di Bocci non è solo una narrazione di esperienze personali, ma anche un modo per esplorare il punto di vista femminile sull’amore tossico. La protagonista del libro condivide il nome della moglie, Laura, e l’autore ha spiegato che questo è stato un modo per rendere omaggio alla sua compagna. “Laura mi ha servito di grande ispirazione per lo sviluppo del romanzo”, ha dichiarato, rivelando come le sue esperienze di vita abbiano influenzato la trama.

Riflessioni sull’amore e la dipendenza affettiva

Bocci ha anche parlato della sua personale lotta con la dipendenza affettiva, ammettendo di essere sempre stato un po’ “dipendente d’amore”. “Se mi affeziono a qualcosa, rischio di dedicargli ogni attimo della mia vita”, ha spiegato. Questa introspezione ha portato l’attore a riflettere su come le esperienze passate possano influenzare le relazioni attuali e come sia importante saper gestire le proprie emozioni.

Un matrimonio da film

La storia d’amore tra Marco e Laura è degna di un film: si sono conosciuti e sposati in tempi record, ma nonostante le difficoltà iniziali, sono riusciti a costruire una vita insieme. Laura, con un tocco di ironia, ha commentato le rivelazioni del marito sui social, dicendo: “Volevo metterti alla prova”. Questo scambio di battute dimostra la complicità e l’affetto che caratterizzano la loro relazione, rendendoli una delle coppie più affascinanti del panorama italiano.