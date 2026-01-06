Marcello Hernandez resta nel cast di Saturday Night Live per la stagione 51

Il mondo dello spettacolo è in continua evoluzione e, recentemente, Saturday Night Live ha vissuto momenti di cambiamento significativi, tra cui l’uscita di alcuni membri storici del cast. Tuttavia, una voce rassicurante arriva da Marcello Hernandez, il quale ha confermato la sua intenzione di rimanere nello show. Durante un’intervista al Critics’ Choice Awards, il comico ha espresso la sua gioia di far parte di questo leggendario programma di varietà.

La conferma di Marcello Hernandez

Il 4 gennaio, Hernandez ha parlato con i giornalisti sul tappeto rosso, chiarendo i dubbi riguardo al suo futuro a SNL. Con entusiasmo, ha dichiarato: “Ci sono, ci sono, ci sono”, evidenziando quanto si diverta nel suo lavoro. La sua passione per la commedia e per l’interazione con diversi artisti lo motiva a proseguire in questa avventura.

Un ambiente stimolante

Per Hernandez, il lavoro a Saturday Night Live è molto più di un semplice impiego: “È un lavoro folle, ma mi permette di incontrare persone incredibili”, ha aggiunto.

Questo spirito di collaborazione e creatività è ciò che rende il programma un punto di riferimento nel panorama televisivo.

Il saluto ai colleghi

Recentemente, il cast ha visto l’uscita di figure di spicco come Bowen Yang, il quale ha lasciato il programma dopo sei stagioni. Hernandez ha descritto Yang come un atleta nel suo campo, sempre capace di produrre sketch di alta qualità. “Ha avuto un impatto notevole e la sua partenza è stata significativa”, ha commentato il comico, sottolineando il duro lavoro e la dedizione del suo ex collega.

Un addio emozionante

Bowen Yang ha condiviso le sue emozioni in un post su Instagram, dove ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta a SNL. Ha parlato del valore delle relazioni umane e di come ogni momento trascorso in quel contesto lo abbia arricchito. La sua carriera, iniziata come scrittore e culminata con la promozione a membro del cast, è stata segnata da successi notevoli.

Le nuove dinamiche del cast

Con la partenza di Yang e di altri membri storici come Ego Nwodim e Heidi Gardner, Saturday Night Live si trova a dover affrontare un periodo di rinnovamento.

Questi cambiamenti arrivano dopo la celebrazione del cinquantesimo anniversario del programma, segnando un momento di riflessione e di nuove opportunità.

Il produttore Lorne Michaels ha enfatizzato la necessità di apportare novità per mantenere il programma fresco e coinvolgente. Sono stati introdotti nuovi talenti, come Tommy Brennan e Jeremy Culhane, i quali si uniscono a veterani come Kenan Thompson e Chloe Fineman. Questo mix di esperienza e freschezza rappresenta una nuova era per lo show.

Il futuro di Hernandez

Marcello Hernandez, entrato nel cast, ha rapidamente guadagnato popolarità grazie ai suoi sketch virali e alle collaborazioni con artisti del calibro di Bad Bunny. Oltre al lavoro su SNL, è atteso anche il suo speciale di stand-up su Netflix, intitolato American Boy, previsto per il 7 gennaio. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, consolidando la sua presenza nel mondo della commedia.

Con la sua conferma di rimanere nel cast di Saturday Night Live, Hernandez offre ai fan un motivo per rimanere entusiasti delle nuove avventure che il programma ha in serbo. Nonostante le recenti partenze, la sua presenza rappresenta un simbolo di continuità e innovazione in un contesto in continua evoluzione.