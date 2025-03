Un amore che resiste alle avversità

Mara Venier e Nicola Carraro sono una coppia che ha sempre dimostrato una grande forza e resilienza. Recentemente, la loro vita è stata segnata da sfide significative, in particolare a causa della salute di Nicola. Dopo un grave problema respiratorio e un’ernia che lo ha costretto su una sedia a rotelle, Nicola ha intrapreso un percorso di riabilitazione ad Abano Terme. La moglie, Mara, non lo ha mai lasciato solo, dimostrando che l’amore può superare qualsiasi ostacolo.

Il supporto incondizionato di Mara

La presentatrice Rai ha rivelato di essere diventata una pendolare tra Roma e Milano per stare accanto al marito. “È stancante”, ha confessato, ma per lei è fondamentale essere presente in questo momento delicato. Mara ha sempre messo la carriera al primo posto, ma ora è il momento di restituire a Nicola tutto il supporto che lui le ha dato in passato. “25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, ora è giusto che sia io a seguire lui”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza della reciprocità in una relazione.

Affrontare le sfide con determinazione

Nonostante le difficoltà, Nicola non si perde d’animo. I suoi progressi nella riabilitazione sono visibili anche sui social, dove condivide momenti di speranza e determinazione. La coppia ha deciso di mettere in vendita la loro casa a Santo Domingo, poiché Nicola non può più affrontare viaggi lunghi. Mara, dal canto suo, sta affrontando anche problemi di salute, con interventi mensili alla retina. Tuttavia, entrambi continuano a lottare per ritrovare la serenità e la voglia di vivere.

Un futuro insieme a Milano

Con la decisione di trasferirsi a Milano, Mara e Nicola stanno cercando di costruire una nuova vita insieme, affrontando le sfide quotidiane con coraggio. La loro storia è un esempio di come l’amore possa essere un potente motore di resilienza. La coppia continua a dimostrare che, nonostante le difficoltà, è possibile trovare la forza per andare avanti, sostenendosi a vicenda in ogni passo del cammino.