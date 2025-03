Un incontro tra amici

Recentemente, i membri della celebre band italiana Maneskin si sono ritrovati per un pranzo al mare a Fregene. Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno trascorso una giornata di relax in compagnia delle loro fidanzate, godendo di un momento di spensieratezza lontano dagli impegni musicali. Tuttavia, l’assenza di Damiano David, il carismatico frontman della band, ha suscitato curiosità e domande tra i fan.

Damiano David: una carriera in solitaria

Attualmente, Damiano David è impegnato nella promozione del suo primo album da solista, “Funny Little Fears”, che uscirà il 16 maggio. Dopo un debutto di successo a New York, il cantante ha continuato a esibirsi in diverse città, presentando brani inediti e successi già noti. La sua carriera da solista sta decollando, con un tour mondiale che partirà da Varsavia e toccherà varie località, tra cui l’Italia e gli Stati Uniti. La sua partecipazione al Lollapalooza di Chicago, previsto per fine luglio, è un ulteriore segno del suo crescente successo.

La vita privata dei Maneskin

Nonostante il successo, i membri della band sembrano mantenere una vita privata piuttosto riservata. Victoria De Angelis, recentemente protagonista della fashion week milanese, ha condiviso il suo amore con la modella Luna Passos, mentre Thomas Raggi e Ethan Torchio continuano le loro relazioni stabili. La band, che ha conquistato il mondo con la sua musica, ha trovato anche l’amore, dimostrando che il successo non ha intaccato i legami personali. I fan sperano di rivedere presto i quattro insieme sul palco, ma per ora, i membri stanno seguendo le loro strade individuali, mantenendo viva l’amicizia che li unisce.