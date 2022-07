Mamma o papà? Trama e cast del film

Questa sera, 19 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film Mamma o Papà, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un film diretto da Riccardo Milani, che racconta la storia di una famiglia e di un divorzio molto particolare.

Mamma o papà? La trama

Questa sera, martedì 19 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la commedia italiana Mamma o Papà?, remake di un film francese. La pellicola è diretta da Riccardo Milani e interpretata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Viene raccontata la storia di Valeria e Nicola, sposati da 15 anni e con tre figli. I due sono fermamente convinti di divorziare, in modo consensuale, ma si trovano in difficoltà nel comunicarlo ai figli, che sono molto particolari e diversi tra loro.

Stiamo parlando di un adolescente no-global, di una ragazza in piena pre-adolescenza che non si stacca mai dal suo smartphone e del più piccolo, un vero e proprio nerd. L’unica cosa che hanno in comune tra di loro è l’ostilità verso i loro genitori. Valeria e Nicola, nello stesso momento, ricevono un’offerta di lavoro all’estero, molto importante per entrambi. Cosa decideranno di fare con i figli? Inizialmente Valeria decide di rinunciare, di sacrificarsi e di restare con i ragazzi, per dare la possibilità al marito di realizzare il suo sogno.

Questo fino a quando scopre che lui ha già un’altra donna….da quel momento inizia una vera e propria guerra.

Mamma o papà? Il cast

Il cast del film è composto da:

Antonio Albanese – Nicola Vignali;

– Nicola Vignali; Paola Cortellesi – Valeria Mozzati;

– Valeria Mozzati; Carlo Buccirosso – ingegner Gianrico Bertelli;

– ingegner Gianrico Bertelli; Matilde Gioli – Melania;

– Melania; Luca Angeletti – Giorgio;

– Giorgio; Roberto De Francesco – Federico;

– Federico; Stefania Rocca – Sonia;

– Sonia; Claudio Gioè – Furio;

– Furio; Anna Bonaiuto – giudice Annamaria Pirillo;

– giudice Annamaria Pirillo; Sonia Davanzo – zia Armida;

– zia Armida; Niccolò Senni – agente immobiliare;

– agente immobiliare; Marianna Cogo – Viola;

– Viola; Luca Marino – Matteo;

– Matteo; Alvise Marascalchi – Giulietto;

Mamma o papà? Curiosità sul film

Le scene del film sono state girate principalmente a Treviso, dove vivono i personaggi, a Marghera, presso la Centrale termoelettrica Andrea Palladio, dove lavora Valeria, e a Santorso, dove è situato l’ospedale in cui lavora Nicola. Ci sono anche scene girate a Vicenza, in piazza dei Signori e piazza Matteotti. Questo film segna il primo incontro sul set tra Paola Cortellesi e Antonio Albanese, fortemente voluti dal regista Riccardo Milani. Pochi mesi dopo si sono ritrovati nella commedia Come un gatto in tangenziale. La pellicola è il remake della commedia francese Papa ou maman?, che è uscita nel 2015, diretta da Martin Bourboulon e interpretata da Laurent Lafitte e Marina Fois. Antonio Albanese ha raccontato di essersi sentito in forte imbarazzo nel girare alcune scene, in modo particolare quella in cui porta la figlia adolescente, interpretata da Marianna Cogo, a vedere uno spettacolo di lap dance. I nomi dei protagonisti, Nicola Vignali e Valeria Mozzati, interpretati da Antonio Albanese e Paola Cortellesi, non sono casuali. Sono stati scelti per rendere omaggio a Gino Vignali e Michele Mozzati, conosciuti come Gino e Michele, storici autori televisivi e teatrali di grandi show, come Drive In, Emilio, Su la testa e Zelig.