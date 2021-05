Con la bella stagione alle porte, le make-up addicted sono alla ricerca dei migliori trend primavera estate 2021. In tema di bellezza, le tendenze sono diverse e mai come quest’anno puntano a mettere d’accordo tutti.

Si va dal trucco naturale, per un maquillage delicato e quasi invisibile, ai colori extra shock, per sorprendere con linee fluo super marcate; ma non manca la ricerca del glamour, anche quest’anno protagonista con incarnati perlati, blush illuminanti e l’intramontabile smokey eyes.

Primavera estate 2021: make-up glamour, ma naturale

A dettare tendenza in fatto di make-up sono soprattutto le dive dello showbiz, che dalla loro sembrano puntare sull’effetto acqua e sapone. È il caso di Billie Eilish, ma anche di Bella e Gigi Hadid, che nella stagione che si è appena aperta hanno scelto di sfoggiare i toni caldi del marrone.

Secondo pourfemme.it, in particolare, le tonalità di tendenza nella primavera estate 2021 sono soprattutto quelle del tortora, del rame e dello champagne, tre colori destinati a ravvivare anche i make-up più neutri, in piena aderenza a un risultato naturale.

Oggigiorno si punta, quindi, al trucco invisibile con colori nude, ma sempre ricercando quel pizzico di luminosità in grado di donare un tocco di glamour. L’effetto smoke, in questo caso, detta tendenze con i colori neutri del caramello, sapientemente sfumati lungo tutto il contorno dell’occhio e accompagnati da mascara ed eyeliner marroni.

Il make-up naturale punta, infatti, a dare profondità allo sguardo, definito da ciglia voluminose come quelle sfoggiate dalle dive del passato. È per questo, che si lascia ispirare dal trucco iconico di Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, due star indimenticabili che hanno segnato la storia del beauty.

Ed è proprio a Marilyn Monroe che si ispira il nuovo trend in fatto di rossetti: anche se nell’ultimo periodo sono state coperte, nascoste e messe in secondo piano rispetto agli occhi, le labbra si riprendono la scena vestendosi di rosso e riportando in tendenza l’intramontabile effetto red lip.

Perfette con un make-up naturale, o in unione a una linea di eyeliner netta o sfumata verso l’esterno, le labbra scarlatte promettono un risultato brillante e di tendenza, a patto di scegliere rossetti e lip gloss esclusivamente mask-proof e no-transfer.

Trucco shock: colori neon e pastelli per essere di tendenza

Al trucco naturale, spesso ricercato con sfumature imperfette e quasi invisibili, ormai da qualche anno si contrappone il trucco occhi grafico.

Forti di questa tendenza, anche nella nuova stagione, i colori neon e le sfumature shock sono destinati a ornare le palpebre delle giovanissime, sempre più attratte da ombretti multi-cromatici dalle sfumature extra luminose.

Le nuance che stanno bene a tutte, e per questo più gettonate, sono il blu elettrico, il giallo ocra, il verde lime e il fucsia, da sfoggiare esclusivamente con labbra mat o luminose, meglio nei colori nude.

Sempre in linea ai trend più richiesti dalle millennials, la nuova stagione segna il ritorno del make-up con colori pastello. Chi non vuole passare inosservata può giocare con le sfumature di ombretti che vanno dal verde mela al giallo canarino, dall’azzurro pallido al lilla, da abbinare a eyeliner dai colori particolari, con tratti più o meno definiti.

Per rispondere a una platea più ampia, ma in particolare alle esigenze di chi cerca un look più romantico, il mondo della bellezza riporta invece in auge l’ombretto rosa, declinato nelle tonalità pastello, se si vuole dare vita a un make-up più fresco, e nelle sfumature del rosa antico, per un risultato ampiamente più glamour.

Qualunque sia il maquillage, in ogni caso, mai come in questo periodo il mondo del beauty impone un’attenzione alle ciglia e alle sopracciglia, le prime da voluminizzare, eventualmente anche con l’aggiunta di ciglia finte, le seconde da rimarcare o spettinare – ma senza eccessi – per donare profondità allo sguardo.

Nella nuova stagione, quindi, l’arma segreta per un trucco di tendenza è stupire con effetti neutri o originali, ma senza perdere di vista la propria individualità.