Make up in stick: i prodotti migliori

Il trucco è una parte importante per nascondere e camuffare difetti o inestetismi. Oltre ai soliti prodotti si potrebbe pensare anche a dei prodotti multitasking e il make up in stick corrisponde a questa descrizione. Vediamo come si usano e quali comprare per ottenere un incarnato diverso in pochi passaggi.

Make up in stick

I make up in stick sono considerati una vera e propria svolta in quanto ritenuti efficaci, pratici.

Inoltre sono dei trucchi che si applicano facilmente essendo anche multitasking oltre al fatto che siano intuitivi e che possono usarli tutte le donne proprio per questa caratteristica.

Trovano sempre più posto e spazio nei beauty case considerando che con questo tipo di trucco è facile realizzare un trucco adeguato magari miscelando insieme i vari prodotti. Inoltre, permette un trucco che si realizza facilmente e rapidamente e in maniera precisa.

Con pochi gesti, grazie al make up in stick è possibile ottenere dei risultati sorprendenti, naturali e anche coprenti in caso di inestetismi che si vogliono camuffare o nascondere.

Sono in formato solido per cui risultano essere più facili da usare e anche a minor impatto ecologico e ambientale.

Sono prodotti poi facili da portare anche in borsa in quanto permettono dei ritocchi rapidi per essere sempre pronte nelle varie occasioni. Sono multitasking proprio perché con un solo prodotto è possibile realizzare un buon trucco che vada a coprire e interessare tutto il viso.

Make up in stick: come usarli

Considerando che il make up in stick consiste di formule varie e versatili per ogni esigenza è bene anche sapere come si possono usare. Per esempio gli stessi blush possono trasformarsi in ombretti e a loro volta in illuminanti oppure i primer possono essere usati come stick nella skincare.

Alcuni brand di make up hanno pensato a prodotti da usare proprio su guance, labbra e occhi. Quindi un unico prodotto per tutte queste funzioni, ecco perché multitasking, appunto.

Sono prodotti testati e quindi sicuri per ogni parte del viso da voler truccare.

In pochi passaggi si può realizzare una buona base trucco. Basta semplicemente scegliere il make up e i prodotti indicati. Per esempio un brand come Pupa ha creato dei prodotti utilli non solo come trucco ma anche come skincare, quindi maschere, scrub, ecc.

In commercio tra i prodotti di make up in stick vi sono dei primer in stick appunto che hanno funzione sia di correttore che di contour in base alla nuance che si sceglie. In questo modo è possibile armonizzare e sfumare le diverse tonalità ottenendo così buoni risultati.

Non bisogna poi dimenticare i vari blush, bronzer da sfumare sia con i polpastrelli delle dita ma anche con l’uso di pennello o spugnetta.

Make up in stick: prodotti

Per i prodotti in stick Amazon è l’e-commerce adeguato con offerte per tutte le tasche. Cliccando la foto si leggono le caratteristiche. Qui sotto la classifica mostra i prodotti di make up in stick per ogni esigenza e pelle.

1)Rimmel London bronzer in stick multitasker

Un bronzer vegano in stick che aiuta a mantenere l’abbronzatura per tutto il giorno, quindi per 24 ore. Un prodotto che non solo dona un nuovo colorito ma anche al tempo stesso permette di scolpire e modellare il viso. Il finish è particolarmente delicato proprio per via dei pigmenti ed è adatto anche per le pelli sensibili.

2)3Ina make up The No-rules stick 503

Un blush in crema che funziona sia come rossetto, fard e anche ombretto da applicare sulle guance, gli occhi e le labbra per un trucco finish e setoso. A base di acido ialuronico che va a proteggere e rimpolpare la pelle. I colori sono cremosi e facili da applicare.

3)Isadora the blush stick 42 rose perfection

Una crema multitasking per le guance, labbra e gli occhi. Dal colore rosato si stende facilmente proprio grazie al prodotto in stick a base di estratto di alghe per idratare la pelle.