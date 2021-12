La Rai ha deciso di cancellare Una parola di troppo, il nuovo game show condotto da Giancarlo Magalli.

Giancarlo Magalli: cancellato il suo show

Non si tratta di un bel periodo per Giancarlo Magalli: dopo aver perso la battaglia in tribunale contro Adriana Volpe, il celebre conduttore si è visto cancellare il suo nuovo game show, Una parola di troppo.

La Rai avrebbe deciso di sospendere il programma a causa degli ascolti non proprio soddisfacenti: ha oscillato infatti sempre tra il 3 e il 4 per cento di share. Il programma andrà in onda fino al 24 dicembre, data dell’ultima puntata. Al momento non è chiaro quindi di cosa si occuperà Magalli in futuro visto che, da qualche tempo a questa parte, il conduttore ha detto addio al suo celebre show, I Fatti Vostri (oggi condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi).

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Il tribunale di Milano nei giorni scorsi ha condannato Magalli per diffamazione aggravata nei confronti della sua storica collega, Adriana Volpe, che più volte si è scagliata contro il conduttore via social. La conduttrice, che si è costituita parte civile, ha querelato Magalli dopo aver ritenuto lui, nel corso dell’intervista sul caso Weinstein, avesse implicitamente fatto allusione a lei e alla sua carriera.

“Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò).

Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento”, ha scritto Magalli in un post a seguito della vicenda.

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe

Più volte Magalli e Adriana Volpe se ne sono dette di tutti i colori a mezzo social e la conduttrice ha confessato di aver lasciato I Fatti Vostri proprio perché la sua vicinanza con il conduttore sarebbe stata per lei insopportabile.