Accade tutto in un’area attrezzata di Terracina, nel sud Pontino, dove un uomo filma una 13enne mentre fa la doccia in campeggio ma viene scoperto

Il 37enne magazziniere potrebbe essere accusato non solo di omicidio ma anche di crudeltà: Valentina Di Mauro, il compagno l’ha colpita mentre moriva

La bimba annegata nel lago di Rivine, nel Trevigiano, era arrivata in Italia per sfuggire alla guerra in Ucraina.