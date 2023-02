Luther, verso l’inferno: trama, cast e uscita del film

Luther: verso l’inferno è il primo film ispirato alla famosa serie tv crime britannica Luther della BBC Television. Il detective John Luther evade di prigione per dare la caccia ad un serial killer che sta terrorizzando Londra.

Luther, verso l’inferno: quando esce, trama e cast

Luther: verso l’inferno è il primo lungometraggio cinematografico ispirato alla famosa serie tv crime britannica Luther della BBC Television. Il detective John Luther evade di prigione per dare la caccia a un sadico serial killer che sta terrorizzando Londra. Il film arriverà su Netflix a partire dal 10 marzo 2023 ed è particolarmente atteso, soprattutto da tutti coloro che si sono appassionati alla celebre serie televisiva.

Luther: verso l’inferno è un film che racconta le vicende di Luther, alle prese con uno spietato serial killer che sta letteralmente terrorizzando le strade di Londra mentre il detective si trova in prigione.

Luther ha un solo scopo, quello di riuscire a trovarlo e catturarlo ed è realmente pronto a tutto, anche ad evadere dalla prigione. Le avventure della famosa serie tv continuano, in una versione adatta al cinema. Il cruento serial killer sta terrorizzando le strade di Londra, ma il detective John Luther si trova dietro le sbarre. È sempre più tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che lo perseguita, per questo decidere di evadere di prigione per portare a termine il lavoro, ad ogni costo.

Una trama avvincente e decisamente appassionante, che sicuramente otterrà lo stesso successo della serie tv. Il cast del film è composto da Cynthia Erivo, Andy Serkins, Thomas Coombes, Hattie Morahan, Lauryn Ajufoe, Vincent Regan, Ross Walton e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

Luther, verso l’inferno: curiosità sul film

Il titolo originale del film Luther: verso l’inferno, è Luther: the Fallen Sun. Il film è uno spin-off della serie tv Luther, diretto da Jamie Payne, regista televisivo con all’attivo episodi di Luther, The White Princess, New Amsterdam, Quantico, L’alienista e Regina del Sud. La sceneggiatura è scritta da Neil Cross, che oltre alla sceneggiatura del film horror La madre, ha scritto anche episodi di Sppoks, Doctor Who e Crossbones. L’adattamento cinematografico è stato pensato nel 2013, quando il creatore della serie Neil Cross ha rivelato di aver scritto una sceneggiatura per un prequel. Nel luglio 2020 Idris Elba ha dichiarato che non c’erano i piani formali per un’altra stagione ma ha espresso il desiderio di tornare nel suo ruolo in un film, sottolineando che stava per accadere. Il film è poi stato confermato nel settembre 2021 per l’uscita su Netflix. Le riprese si sono svolte a Londra e presso i Lite Studios di Bruxelles, in Belgio. La pellicola è prodotta da Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready, Neil Cross e Idris Elba. Le musiche originali di Luther verso l’inferno sono del compositore scozzese Lorne Balfe (Il cacciatore di donne, Terminator Genisys, 12 Soldiers, Black Adam, Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri). Il film, che è particolarmente atteso, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 10 marzo 2023.