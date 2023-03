Luis Zahera, chi è: carriera e vita privata dell’attore di Entrevìas

Luis Zahera è un attore spagnolo conosciuto soprattutto per il ruolo di Ezequiel nella serie Entrevìas, la cui seconda stagione è disponibile su Netflix. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Luis Zahera, chi è: la carriera

José Luis Castro Zahera, meglio conosciuto come Luis Zahera, è un attore spagnolo, conosciuto per far parte del cast di Entrevìas, la cui seconda stagione è uscita su Netflix. L’attore è nato il 23 maggio 1966 a Santiago di Campostela, in Spagna. È alto un metro e settantanove centimetri, ha gli occhi castani e la capigliatura brizzolata. Nel 2022 si è fatto conoscere per il suo ruolo di Ezequiel nella serie tv spagnola Entrevìas, mandata in onda dal canale Telecinco, di Mediaset Spagna, e poi resa disponibile su Netflix, anche in Italia. Ha sempre avuto una grande passione per la recitazione e dall’inizio della sua carriera ha ottenuto numerosi ruoli in diverse pellicole e serie tv. Tra le più conosciute troviamo Luar, Salaò, Con el culo al aire, Codice, Las aventuras del capitan Alatriste, La Xirgu, Chiringuito de Pepe, Buscando el norte, Victor Rod, El padre de Cain, La zona, Torre de narcos, Vivere senza permesso (Vivir sin permiso), Enemigo Intimo, La Unidad, 3 caminos, Sky Rojo, Entrevìas, Operacion Marea Negra e molte altre. Nel 2019 ha vinto il Premio Goya come Miglior attore protagonista per il ruolo di Luis Cabrera nel film El Reino di Rodrigo Sorogoyen.

Luis Zahera: la vita privata e i profili social

Luis Zahera è un attore molto conosciuto in Spagna, ma per quanto riguarda la sua vita privata si hanno pochissime informazioni. È un uomo molto riservato e ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo su tutto ciò che riguarda la sua vita privata. Ama mantenere la sua privacy, per questo non sono state diffuse particolari informazioni private sul suo conto. Anche sulla sua vita sentimentale non si conoscono i dettagli, se sia sposato o meno e se abbia figli. Per quanto riguarda i social network, l’attore è molto attivo sul suo profilo Instagram, che usa in modo particolare per mostrare i momenti che riguardano il suo lavoro, sul set, alle presentazioni e alle premiazioni, spesso in compagnia di colleghi e colleghe.

Luis Zahera: il ruolo in Entrevìas

“Quando la nipote adolescente cade vittima degli spacciatori che invadono il suo quartiere, un veterano di guerra, ormai stancatosi, decide di prendere in mano la situazione” è la descrizione della serie tv spagnola Entrevìas. Una serie che è andata in onda sul canale Telecinco, di Mediaset Spagna, e che in seguito è stata resa disponibile su Netflix, dove da pochi giorni si può trovare anche la seconda stagione. L’ingresso nel cast della serie tv di Luis Zahera gli ha permesso di ottenere ancora più favore da parte del pubblico, che lo conosceva già per via della lunga lista di lavori che ha ottenuto durante la sua carriera. Nella serie tv Entrevìas, Luis Zahera interpreta il ruolo di Ezequiel, che aiuta il protagonista a scovare i malviventi, mentre cerca ad ogni costo di proteggere la sua amata nipotina.