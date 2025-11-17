Condividi su Facebook

Lucas Peracchi: dalla vita da tronista a quella da gigolò – La sua incredibile trasformazione

Lucas Peracchi ha abbandonato il programma "Uomini e Donne" per intraprendere una carriera eccezionale nel settore dell'intrattenimento per adulti.

Pubblicato il 17/11/2025 alle 22:54
La vita di Lucas Peracchi ha assunto una direzione inaspettata dopo la sua partecipazione al programma Uomini e Donne. Inizialmente noto come tronista, oggi è diventato un nome riconosciuto nel settore dei contenuti per adulti. Questa metamorfosi ha suscitato grande interesse e curiosità, in particolare dopo le sue rivelazioni in un’intervista radiofonica.

Da tronista a creator di contenuti

Nato nel 1986, Peracchi ha acquisito notorietà come tronista, ma la sua carriera ha subito un cambiamento significativo dopo la relazione con Mercedesz Henger.

Attualmente, il suo percorso professionale è molto diverso: è diventato un creator su OnlyFans, una piattaforma che permette di monetizzare contenuti esclusivi per adulti.

Le nuove fonti di guadagno

Durante la sua partecipazione al programma La Zanzara, Peracchi ha fornito dettagli sui suoi guadagni, affermando che molte donne su OnlyFans riescono a guadagnare anche 100.000 euro al mese. Pur non raggiungendo tali cifre, ha comunicato di essere sulla buona strada per un guadagno mensile compreso tra 20.000 e 30.000 euro.

Ha inoltre sottolineato di avere una situazione fiscale regolare, rivelando che la finanza ha già effettuato un controllo presso la sua abitazione.

Esperienze insolite come accompagnatore

Oltre a essere un creator su OnlyFans, Lucas ha intrapreso la carriera di accompagnatore a pagamento. Ha descritto questo lavoro come un’opportunità per interagire con diverse persone, condividendo alcune delle richieste più bizzarre ricevute. Tra queste, ha segnalato donne in cerca di compagnia per brevi viaggi e mariti che lo contattano per trascorrere del tempo con le loro mogli.

Le richieste estreme

Nonostante la varietà di esperienze, Lucas ha affrontato situazioni particolari. Ha rivelato di aver ricevuto proposte da alcuni preti per organizzare orge, ma ha categoricamente rifiutato, affermando di avere dei limiti su ciò che è disposto a fare. Questa scelta dimostra la sua volontà di mantenere un certo controllo sulla sua carriera e sulle sue interazioni professionali.

Cambiamento radicale nella carriera di Lucas Peracchi

La metamorfosi di Lucas Peracchi rappresenta un esempio significativo di come le persone possano reinventarsi nel mondo del lavoro.

Dalla sua immagine di tronista, inizialmente percepito come un ragazzo semplice e genuino, ha saputo adattarsi e trovare nuove opportunità in un settore completamente diverso. La sua storia illustra come un individuo possa sfruttare le occasioni che la vita presenta.

La vita di Lucas Peracchi dimostra come le esperienze passate influenzino le scelte future. La sua capacità di adattamento e la sua apertura a nuove esperienze gli hanno permesso di prosperare in un mercato in continua evoluzione. Questo percorso evidenzia che, anche in contesti inaspettati, è possibile raggiungere successo e realizzazione personale.

