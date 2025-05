Un amore che ha segnato una carriera

Luca Telese, noto conduttore e giornalista, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista esclusiva, rivelando dettagli inediti sulla sua vita personale e professionale. La sua storia d’amore con Laura Berlinguer, iniziata quando entrambi erano giovani e alle prime armi nel mondo della televisione, ha rappresentato un capitolo significativo della sua vita. Ricorda con affetto i momenti trascorsi insieme, quando lavoravano a programmi leggeri e demenziali, senza sapere che il loro legame si sarebbe trasformato in qualcosa di più profondo.

La famiglia e il dolore condiviso

La coppia ha dato vita a un figlio, Enrico, che Telese descrive come il frutto più bello della sua vita. Tuttavia, la pandemia ha messo a dura prova il loro rapporto, portando a lutti e dolori che non sono stati condivisi. Telese ha confessato che, nonostante l’amore e la passione per il loro bambino, questi eventi hanno pesato sul loro matrimonio, portandoli a una separazione inevitabile. La sua riflessione sul legame con Laura è toccante: “Ci siamo sposati in un momento di grande tristezza, ma anche di grande amore”.

Una nuova compagna e un futuro luminoso

Dopo il divorzio, Luca Telese ha trovato nuovamente l’amore con Miriam, una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Questa nuova relazione sembra portargli serenità e stabilità, elementi fondamentali per affrontare il futuro. Telese ha anche parlato dei suoi colleghi, esprimendo ammirazione per la dedizione di Lili Gruber e Barbara D’Urso, che ha descritto come una vera e propria eroina della televisione. Con il suo ritorno in TV previsto per giugno con il programma “In Onda”, Telese sembra pronto a intraprendere una nuova fase della sua carriera, affiancato da Marianna Aprile.