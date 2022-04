Luca Onestini ha svelato i retroscena della sua rottura dalla giornalista spagnola Cristina Porta che, a suo dire, sarebbe stata paranoica nei suoi confronti.

Luca Onestini contro Cristina Porta

La storia d’amore tra Luca Onestini e Cristina Porta è naufragata in un nulla di fatto e il modello ha dichiarto che la relazione con la giornalista, sbocciata con tutti i migliori presupposti, si sarebbe presto trasformata in un inferno.

Secondo Onestini Cristina Porta sarebbe stata gelosa ai limiti della paranoia e in casa avrebbe cercato ogni pretesto per litigare con lui. Infine, a seguito di una sua cena con alcune colleghe, lo avrebbe sbattuto fuori di casa e sui social avrebbe scritto di essere “tutta sola” spingendo le sue fan ad attaccare il modello (già reduce da una controversa rottura con Ivana Mrazova). “Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram.

Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei” ha commentato Onestini, e ancora: “cercava sempre l’occasione per litigare”. Cristina Porta replicherà?

La rottura da Ivana Mrazova

Le cose non sono finite molto meglio con l’altra ex di Luca Onestini, Ivana Mrazova, che attraverso i social ha scritto un lungo post per annunciare la dolorosa fine della sua storia con il modello. “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia è finita.

Penso però che non ‘ci siamo aspettati e supportati’. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. L’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Il nostro libro finisce qui”, ha puntualizzato la modella.