L’ex vocal coach di Amici, Luca Jurman, ha affidato ai social un suo sfogo contro il programma e i suoi concorrenti.

Luca Jurman contro Amici

Attraverso i social l’ex vocal coach di Amici, Luca Jurman, ha tuonato contro il programma tv.

“Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione”, ha tuonato, e ancora: “Trovo imbarazzante e abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo!”.

Il suo commento ovviamente non ha mancato di scatenare una bufera sui social.

Le critiche sui social

Luca Jurman ha anche replicato contro alcune critiche giunte sotto al suo commento e ha dichiarato che sarebbe stato lui stesso ad allontanarsi in passato dalla produzione di Amici. “Non mi ha buttato fuori nessuno, anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale, e se ti informi bene non è stato nemmeno gradito dalla produzione il mio improvviso allontanamento”, ha precisato Jurman, che a quanto pare oggi non ha un’opinione particolarmente alta del programma e dei suoi concorrenti.

Vicende simili in passato hanno visto protagonisti anche altri volti del programma tv, come Alessandra Celentano (i cui giudizi sono stati spesso giudicati fin troppo severi dagli alunni e dai telespettatori del relity show).

Maria De Filippi replicherà al commento di Luca Jurman? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti tra i fan del suo famoso programma tv vorrebbero saperne di più.