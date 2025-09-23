Luca di Cambridge: l’emozionante avventura autunnale tra le castagne

Negli ultimi tempi, il principe Louis ha rivelato una curiosità che ha affascinato non solo la sua famiglia, ma anche gli appassionati di vita reale. Il piccolo, che ha compiuto sette anni ad aprile, ha scoperto un nuovo hobby legato all’autunno: la raccolta delle castagne. Questo amore per la natura è emerso durante un incontro con Melania Trump ai Frogmore Gardens, dove hanno interagito con alcuni giovani scout.

La scoperta delle castagne

Durante l’uscita con Melania Trump, la principessa Kate Middleton ha condiviso un aneddoto che ha suscitato sorrisi. Ha raccontato che Louis è completamente affascinato dalle castagne, tanto da riempire la casa di questi piccoli tesori naturali. “Le troviamo ovunque: negli armadi, nel suo letto, castagne in ogni angolo”, ha dichiarato divertita la principessa.

Un hobby creativo

Louis non si limita a raccogliere le castagne; utilizza anche la sua immaginazione vivace per creare giochi.

Spesso si diverte a riempire i suoi cammioncini con le castagne, trasformando ogni raccolta in un’avventura creativa. Questo dimostra come il piccolo principe non solo esplora la natura, ma la integra anche nel suo quotidiano.

Attività all’aria aperta e legami familiari

La passione di Louis per le castagne non è solo un passatempo, ma rappresenta anche un modo per connettersi con la natura. Ogni fine settimana, il principe può esplorare il vasto parco di Anmer Hall insieme ai suoi fratelli, il principe George e la principessa Charlotte.

Questi momenti di libertà sono fondamentali per i bambini, che possono sfogare la loro energia in un ambiente sano e stimolante.

Un ambiente familiare stimolante

La principessa Kate ha sempre incoraggiato i suoi figli a trascorrere tempo all’aperto, un valore che ha ereditato dalla sua infanzia. Louis, con la sua innata vivacità, trova gioia nel correre e saltare, liberando le sue emozioni. Questo amore per l’aria aperta è un aspetto cruciale della loro educazione.

Altri interessi di Louis

Oltre alla sua passione per le castagne, il principe Louis ha dimostrato anche un talento per la fotografia. Recentemente ha catturato un’immagine della madre durante una passeggiata nel bosco, un gesto che è stato condiviso sui social per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro. Questo amore per la fotografia è un altro segnale della sua creatività e della sua connessione con il mondo che lo circonda.

Un piccolo musicista

Quando le condizioni climatiche non permettono di stare all’aperto, il piccolo Louis si dedica alla musica. È diventato un appassionato batterista, una passione che, secondo il principe William, è piuttosto rumorosa. “Mio figlio sta imparando a suonare la batteria, e per questo motivo ho sempre le dita nelle orecchie”, ha commentato il principe.

Louis di Cambridge, con la sua nuova passione per le castagne e il suo spirito vivace, rappresenta la gioia dell’infanzia. Attraverso questi hobby, il piccolo principe non solo esplora il suo ambiente, ma crea anche legami familiari e ricordi che dureranno per sempre. La sua curiosità e creatività sono un esempio perfetto di come i bambini possano trovare felicità nelle piccole cose della vita.